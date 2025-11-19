Carolina Darias, sobre la dimisión de Inmaculada Medina: "Es un gesto que hay que ponderar"

Carolina Darias describió este miércoles la dimisión de Inmaculada Medina por su vinculación con el caso Valka como “un gesto que hay que ponderar y adecuar” al haber sido una decisión tomada “sin ni tan siquiera haber recibido la notificación ad personam, a ella misma, en la condición de investigada”. La alcaldesa tuvo “palabras de reconocimiento y de agradecimiento por la gestión que ha realizado” la hasta ahora concejala de Coordinación Territorial, Aguas y Carnaval y subrayó su “compromiso con el gobierno de la ciudad y compromiso con el Partido Socialista”.

Estabilidad del pacto de gobierno

Sobre la estabilidad del pacto de gobierno, puesta en entredicho tras las nuevas exigencias de socios como Podemos a raíz de la renuncia de Medina, la alcaldesa subrayó que las relaciones entre los partidos “son siempre de confianza y de máximo interés en la gestión del día a día”. Darias recalcó que trabaja “por la estabilidad del gobierno, por la mejora constante de la ciudad” y “confiada en un acuerdo de gobierno que suscribimos las fuerzas políticas con un programa”.

Reemplazo de Inmaculada Medina

La alcaldesa tampoco quiso avanzar cuáles serán los siguientes movimientos en la reestructuración del equipo de gobierno. "Vamos a ir paso a paso", avanzó antes de aludir a la necesaria renuncia de Medina, que no será efectiva hasta que el pleno ordinario, que se celebra el viernes 28 de noviembre, tome conocimiento. Tampoco confirmó de manera rotunda la incorporación a la corporación del siguiente candidato en la lista del PSOE, Alexis Javier Rodríguez Suárez: Iremos viendo todo. Hay un proceso que hay que hacer con la junta electoral y entonces iremos a ese proceso natural y normal, como siempre se hace".

Presentación del nuevo contrato de higiene urbana

Darias hizo estas declaraciones este miércoles durante la presentación de las novedades del nuevo contrato de higiene urbana, su primera comparecencia pública tras la renuncia de Inmaculada Medina, anunciada por la propia concejala en una comparecencia sin preguntas a la que acudió buena parte del equipo de gobierno el pasado lunes.

Trayectoria y renuncia de Medina

Medina, concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde 2007 y responsable en diferentes etapas de áreas como Parques y Jardines, Aguas o Carnaval, renunció a su acta tras ser imputada en el caso Valka, una investigación del Juzgado de Instrucción nº 2 que analiza presuntos delitos de malversación agravada, falsedad documental, prevaricación y fraude cometidos entre 2015 y 2022.

Investigación y alcance del caso

El fiscal sostiene que la edila habría avalado 89 facturas ficticias o infladas vinculadas a contratos municipales de Parques y Jardines generando sobrecostes significativos y favoreciendo a empresas relacionadas con el empresario Felipe Guerra.

La edil anunció su renuncia alegando responsabilidad institucional y para no perjudicar al Ayuntamiento ni al PSOE, tras casi dos décadas de trayectoria municipal.

Repercusiones políticas y reorganización municipal

La dimisión obliga a la alcaldesa a afrontar una nueva reestructuración del gobierno municipal en Las Palmas de Gran Canaria, en un momento marcado por tensiones internas en el pacto de gobierno y a menos de dos años de las próximas elecciones. La salida de Medina deja vacantes áreas especialmente sensibles, como la Concejalía de Aguas —que gestiona un ambicioso plan de renovación de infraestructuras hidráulicas— y la de Carnaval, cuya organización afronta su recta final a dos meses del inicio de las fiestas.

Cambios inminentes en la Sociedad de Promoción

Darias también deberá designar un nuevo responsable para la presidencia de la Sociedad de Promoción, entidad encargada del Carnaval y de gran parte de la agenda cultural, actualmente bajo investigación por contratos opacos. La sustitución formal de la edil se abordará en el pleno del 28 de noviembre, tras lo cual se incorporará el siguiente candidato socialista y se reorganizará el gobierno, un proceso que requerirá el acuerdo de unos socios de coalición ya tensionados por el reciente cisma interno en Nueva Canarias.