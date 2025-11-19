La Casa de Galicia busca juguetes para los más pequeños estas navidades con una campaña solidaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reforzado su colaboración con la campaña solidaria de recogida de juguetes de la Casa de Galicia, ‘+Q Reyes’, que ya ha comenzado y permanecerá activa hasta el próximo 30 de diciembre. La iniciativa, una tradición muy arraigada en la ciudad, invita a la ciudadanía a participar para que los Reyes Magos y sus pajes puedan llegar a todos los hogares y mantener viva la ilusión de los niños y niñas durante estas navidades.

En el acto celebrado este miércoles han asistido la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas; el concejal de Cultura, Josué Íñiguez; y el presidente de la Casa de Galicia, Albino Aneiros.

Recogida de juguetes en los cinco distritos

El Ayuntamiento mantiene un convenio anual de 10.000 euros con la entidad para apoyar esta campaña y, además del respaldo logístico, ha habilitado nuevamente sus cinco concejalías de Distrito como puntos de recogida. Estos espacios corresponden a las sedes de cada distrito: Vegueta, Cono Sur y Tafira (c/ Alcalde Díaz-Saavedra, 2), Centro (c/ Alfonso XIII, 2), Isleta-Puerto-Guanarteme (c/ Pérez Muñoz, frente a la iglesia de La Luz), Ciudad Alta (c/ Sor Simona, 44) y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya (c/ Capitán General Excmo. Dr. José Antonio Mallado, 5).

La ciudadanía también puede colaborar entregando juguetes nuevos en la sede social de la Casa de Galicia, ubicada en la calle Salvador Cuyás, 8, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas, o realizando aportaciones económicas a través del número de cuenta ES15 1491 0001 2130 0013 2138.

Niñas y niños de 0 a 5 años

Este año, los Servicios Sociales han detectado un incremento del 20% en la demanda de juguetes dirigidos a niños y niñas de entre 0 y 5 años. Por este motivo, se hace un llamamiento especial para donar juguetes nuevos y sin empaquetar que contribuyan al desarrollo y disfrute de los más pequeños, como juegos didácticos, peluches, sonajeros o libros infantiles.

La alcaldesa, Carolina Darias, ha subrayado que la campaña vuelve a impulsar “una de las épocas más mágicas del año, en la que la ilusión llega a los hogares de la ciudad gracias al compromiso y la solidaridad de tantas personas”. Darias ha señalado que “más de 500 familias y más de 800 niños y niñas de Las Palmas de Gran Canaria recibieron el pasado año el apoyo de la campaña ‘+Q Reyes’, una muestra del valor de esta iniciativa que cada año nos recuerda la importancia de ese espíritu solidario que caracteriza a la ciudad”.

Darias ha añadido, asimismo, que “el Ayuntamiento, junto al Cabildo y siempre de la mano de la Casa de Galicia, mantiene su compromiso con este trabajo esencial, que permite que los niños y niñas vivan la noche del 5 de enero con la ilusión que merecen”. Además, ha adelantado que el Ayuntamiento presentará próximamente nuevas acciones impulsadas junto a la entidad para reforzar el acompañamiento a las familias en estas fechas navideñas.

Una campaña histórica

Por su parte, el presidente de la Casa de Galicia, Albino Aneiros, ha destacado el carácter histórico de esta campaña: “Llevamos 74 años, desde 1951, trabajando para garantizar que ningún niño de esta isla se quede sin un juguete la noche mágica del 5 de enero”.

Aneiros ha explicado que la entidad ha tenido como objetivo llegar a las familias con mayores dificultades económicas, “porque en estas fiestas todos los niños deben ser iguales, independientemente de su situación”. Ha recordado que el pasado año la Casa de Galicia atendió a 2.482 familias, lo que ha supuesto llegar a 3.887 menores en toda la isla, gracias a la coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos, Cáritas y diversas ONG.

El presidente también ha resaltado que las previsiones para este año apuntan a un posible incremento en la demanda, motivo por el que ha hecho un llamamiento a las instituciones, entidades y ciudadanía para mantener la muestra de solidaridad que caracteriza a Gran Canaria. Aneiros también ha reconocido la labor de las personas voluntarias que participan en la recogida y en la organización de la Cabalgata de Reyes, así como los canales habilitados por los servicios sociales municipales, Cáritas y otras entidades para que las familias puedan formalizar sus solicitudes.

Mientras, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha puesto en valor la estrecha colaboración que la institución insular mantiene desde hace años con la Casa de Galicia, destacando la “significación especial” que la Navidad y la Cabalgata del 5 de enero tienen para la ciudad y para buena parte de la isla. Morales ha subrayado que la labor desarrollada por la entidad, junto a la implicación de voluntariado, administraciones públicas, empresas y familias, ha permitido que miles de niños y niñas no se hayan quedado sin juguete en la noche de Reyes, “un ejemplo de solidaridad que merece todo nuestro reconocimiento”.

Asimismo, Morales ha reiterado el compromiso del Cabildo con la Casa de Galicia, recordando que la institución ha contribuido en la recuperación de sus instalaciones tras el incendio sufrido y ha incrementado su apoyo en los últimos años para corresponder al trabajo que la entidad realiza en beneficio de la ciudadanía.