Inmaculada Medina, la ausencia más presente del pleno extraordinario de Las Palmas de Gran Canaria

A pesar de la ausencia de los portavoces del PP y Vox, Jimena Delgado y Alberto Rodríguez, ambos diputados en el Congreso, la más presente de todas fue la de Inmaculada Medina. El pleno extraordinario de este miércoles fue el primero que se celebra en las Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria tras la renuncia de la concejala el pasado lunes tras ser citada por el juez como investigada por diversos delitos dentro del caso Valka. Medina llevaba como miembro de la corporación desde hace 18 años.

La dimisión de Medina por su supuesta implicación en el caso Valka fue sacada a la luz en más de una ocasión por parte de la oposición. El viceportavoz popular, Ignacio Guerra de la Torre, invitó al edil de Limpieza, Héctor Alemán «que tomara ejemplo de su antecesora»; y es que la edila llevó el servicio en el pasado mandato.

«Un ataque a su persona»

PP y Vox hicieron alusiones al caso Valka y a la gestión de Medina en el pasado en Limpieza. Aunque sería en el intento de reprobación de la alcaldesa cuando Guerra de la Torre subió el tono. «Nuestra portavoz está en Madrid para sacar a España adelante y ustedes tienen una concejala menos por estar imputada; están absortos en la corrupción», resaltó.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, defendió a su ya excompañera ante el edil del PP: «Sus palabras han sido claramente un ataque a su persona, cuando ha sido una persona que ha actuado con responsabilidad y generosidad y con inmediatez, deje trabajar a los tribunales».

Inmaculada Medina en el Ayuntamiento

Inmaculada Medina entró por primera vez en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tras las elecciones de 2007 en la lista liderada por Jerónimo Saavedra. De tener solo la concejalía de Cooperación y el distrito Ciudad Alta pasó en dos años a tener en sus manos todo tipo de servicios: Limpieza, Parques y Jardines y Platas, entre otros.

En 2011 pasa a la oposición y vuelve al equipo de gobierno tras las elecciones de 2015, en las que llega al poder el tripartito progresista que gobierna desde entonces Las Palmas de Gran Canaria. Medina tuvo distintos servicios públicos bajo la alcaldía de Augusto Hidalgo y se quedó solo con Aguas, Carnaval y Fiestas, además de Coordinación Territorial a la llegada de Carolina Darias.