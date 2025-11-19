El juez cita a declarar a Inmaculada Medina y al resto de investigados del 'caso Valka'

El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha citado a declarar el próximo 19 de diciembre a la exconcejala Inmaculada Medina como investigada por presuntos delitos de corrupción en una de las piezas separadas del caso Valka. La citación judicial también incluye al técnico y exresponsable del servicio de Parques y Jardines, Sergio González Cubas, y al representante legal de la empresa Guerra Patrimonial FGG como beneficiada por la presunta trama.

Diez días antes, el nueve de diciembre, el magistrado Rafael Passaro tomará declaración a sus sucesores en el área municipal, los técnicos Bruno Naranjo Pérez y Víctor Alonso Martínez, así como la concejala Gemma Martínez Soliño.

Por último, en un auto dictado esta semana, cita de nuevo a los investigados que ya figuraban en esta pieza debido a la ampliación de la acusación. El técnico Miguel Ángel Padrón y el empresario Felipe Guerra deberán declarar ante el juez el próximo día 17.