Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El juez cita a declarar a Inmaculada Medina y al resto de investigados del 'caso Valka'

La exconcejala deberá acudir a los juzgados el próximo 19 de diciembre junto al técnico Sergio González Cubas y al representante de Guerra Patrimonial

La concejala Inmaculada Medina dimite tras su imputación en el caso Valka.

La concejala Inmaculada Medina dimite tras su imputación en el caso Valka.

La Provincia

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha citado a declarar el próximo 19 de diciembre a la exconcejala Inmaculada Medina como investigada por presuntos delitos de corrupción en una de las piezas separadas del caso Valka. La citación judicial también incluye al técnico y exresponsable del servicio de Parques y Jardines, Sergio González Cubas, y al representante legal de la empresa Guerra Patrimonial FGG como beneficiada por la presunta trama.

Diez días antes, el nueve de diciembre, el magistrado Rafael Passaro tomará declaración a sus sucesores en el área municipal, los técnicos Bruno Naranjo Pérez y Víctor Alonso Martínez, así como la concejala Gemma Martínez Soliño.

Noticias relacionadas y más

Por último, en un auto dictado esta semana, cita de nuevo a los investigados que ya figuraban en esta pieza debido a la ampliación de la acusación. El técnico Miguel Ángel Padrón y el empresario Felipe Guerra deberán declarar ante el juez el próximo día 17.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  6. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  7. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  8. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos

420 nuevos efectivos y 40 vehículos: así refuerza Las Palmas de Gran Canaria la limpieza viaria

420 nuevos efectivos y 40 vehículos: así refuerza Las Palmas de Gran Canaria la limpieza viaria

El juez cita a declarar a Inmaculada Medina y al resto de investigados del 'caso Valka'

El juez cita a declarar a Inmaculada Medina y al resto de investigados del 'caso Valka'

Carolina Darias, sobre la dimisión de Inmaculada Medina: "Es un gesto que hay que ponderar"

Carolina Darias, sobre la dimisión de Inmaculada Medina: "Es un gesto que hay que ponderar"

El ITC impulsa un banco de ensayos de energías renovables marinas en el Puerto de Las Palmas

El ITC impulsa un banco de ensayos de energías renovables marinas en el Puerto de Las Palmas

Un incendio en un contenedor alcanza la fachada de un hotel y calcina ocho motos en Las Canteras

Un incendio en un contenedor alcanza la fachada de un hotel y calcina ocho motos en Las Canteras

Contramapas camina una ruta circular de 33 kilómetros para conectar los cinco distritos de Las Palmas de Gran Canaria

Contramapas camina una ruta circular de 33 kilómetros para conectar los cinco distritos de Las Palmas de Gran Canaria

La dimisión de Inmaculada Medina: una reacción "tardía" para los partidos de la oposición

La dimisión de Inmaculada Medina: una reacción "tardía" para los partidos de la oposición

Podemos amaga con finiquitar el pacto de Las Palmas de Gran Canaria tras la dimisión de Inmaculada Medina

Podemos amaga con finiquitar el pacto de Las Palmas de Gran Canaria tras la dimisión de Inmaculada Medina
Tracking Pixel Contents