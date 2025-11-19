¿Van a limpiar en mi barrio los fines de semana? Este es el listado que ha anunciado Carolina Darias

El contrato de emergencia de limpieza ha comenzado a andar. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, aprovechó el pleno extraordinario celebrado este miércoles para dar el listado de todos los barrios en los que comenzarán a barrer o baldear las calles y a recoger la basura en las próximas semanas como parte del despliegue que están poniendo en marcha con el nuevo contrato de emergencia.

El despliegue se está haciendo por toda la ciudad. Desde su puesta en marcha hace dos semanas, los nuevos efectivos ya están trabajando en Lugo y Canalejas, Alcaravaneras, Mesa y López, La Minilla, Buenavista y Las Chumberas, Polígono Cruz de Piedra y Schamann. Por el momento se han incorporado 100 trabajadores y trabajadoras al servicio mediante este contrato.

Barrido y baldeado

El dispositivo de limpieza viaria -barrido y baldeado- se expandirá en las próximas semanas a los siguientes barrios: San Juan, San José, Zárate, Tres Palmas, El Batán, Risco de San Nicolás, San Francisco, Copherfam, Divina Pastora, Lomo Apolinario, La Paterna, Siete Palmas, Cinco Continentes, Miller Bajo, Lugarejo, Albiturría, Casablanca III, Barrio Atlántico, Lomo del Chince, Reina Mercedes, Alfonso Chiscano, Parque Central, Las Torres, La Guillena, Lomo los Frailes, Tamaraceite, Almatriche Alto, Almatriche Bajo, Cuesta Blanca, Mirador de Siete Palmas, Las Mesas, Ciudad del Campo, Piletas.

Además, por la tarde habrá un refuerzo en las zonas de paso de mayor tránsito de la ciudad. Este se verá en Triana, Mesa y López, Arenales o Siete Palmas. Habrá refuerzos también en zonas industriales y grandes eventos que se celebren en la ciudad en los próximos meses, más teniendo en cuenta que se está en la antesala de la Navidad y después Carnaval.

Recogida de lunes a domingo

Habrá una serie de barrios donde comenzará a haber recogida de basuras de lunes a domingo, fines de semana y festivos incluidos, cosa que no ocurría hasta ahora. Se trata de: Vegueta, San Juan, Tenoya, Las Mesas, El Toscón, Ciudad del Campo, El Granillar, San José del Álamo, Piletas, Isla Perdida, Tamaraceite, La Suerte, Los Calvarios, Tafira Alta, Riscos Negros, Almatriche Alto, Almatriche Bajo, Zárate, El Zurbarán, San Nicolás, Divina Pastora, Copherfam, Casablanca III, Hoya de la Plata, Hoya Andrea, Los Ruiseñores, San Francisco, Lomo Apolinario, El Lasso, Lugarejo, Las Filipinas, Tres Palmas, Pedro Hidalgo y San Francisco de Paula.

En total, la idea será incorporar 420 trabajadores y trabajadoras al servicio de limpieza. De estos, 380 serán para limpieza viaría y 40 estarán en recogida. Además, contarán con 40 nuevos vehículos, entre baldeadoras, recogedoras o camiones, entre otras herramientas necesarias tanto para la limpieza viaría como para la recogida de residuos sólidos urbanos.