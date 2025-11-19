El megayate 'Olivia O', del ex espía israelí Eyal Ofer, vuelve a atracar en el Puerto de Las Palmas

La llegada de yates de lujo al Puerto de Las Palmas continúa imparable y este miércoles se ha unido a los barcos atracados en los alrededores del Muelle Santa Catalina el Olivia O, propiedad de un ex espía israelí multimillonario que ya el año pasado hizo escala en Las Palmas de Gran Canaria, donde fue recibido con protestas antisionistas organizadas por Canarias Insumisa.

El Olivia Oes una embarcación de 88 metros de eslora y 16 de manga que se caracteriza por su proa invertida, un diseño similar al de los buques de la industria offshore y que hasta su construcción jamás se había utilizado para los yates. El arco de proa está inspirado en los antiguos barcos vikingos y permite aumentar su estabilidad a la vez que reduce la resistencia al mar.

Con polémica

El barco, propiedad de Eyal Ofer, un empresario que fue miembro de la Fuerza Aérea de Israel, fue diseñado por Espen Oeino y se construyó en el astillero noruego Ulstein en 2018 y se completó en Malta, el país de su bandera.

El 'Olivia O' con su peculiar proa, atracado en el Puerto de Las Palmas / José Pérez Curbelo

Esta no es la primera vez que llega al Puerto de Las Palmas. En noviembre de 2024 atracó en la misma zona, donde un grupo de personas quemaron banderas de Estados Unidos e Israel y colocaron un cartel en el que se leía: «Fuera sionistas de Canarias».

A todo lujo

Este megayate costó unos 200 millones de euros y dispone de todas las comodidades y lujos para el disfrute de este multimillonario israelí y su familia, entre quienes se encuentra su hija Olivia, que da nombre al barco, con capacidad para alojar a doce personas que son atendidas por una tripulación de 24 trabajadores.

La suite principal está ubicada en la cubierta superior desde donde se puede disfrutar de las vistas panorámicas que ofrecen las ventanas envolventes. Además del dormitorio, esta estancia cuenta con un lujoso baño, un salón y un amplio vestidor.

El 'Olivia O' delante de uno de los cruceros atracados en el Muelle Santa Catalina / José Pérez Curbelo

Además, el barco cuenta con una piscina de diez metros, un helipuerto y amplios espacios que comunican con el exterior, así como motores de alta gama Rolls-Royce que permiten una navegación a 15 nudos y alcanzar, puntualmente, los 19.

Pasado militar, imperio y tensiones

El propietario del Olivia O, Eyal Ofer, nació en Haifa, en el norte de Israel, aunque reside actualmente en Mónaco y tiene varias empresas como Ofer Global, Zodiac Group y Global Holdings, dedicadas a los sectores de la energía, la tecnología, el transporte marítimo y el inmobiliario. Es hijo de un gran magnate naviero israelí de origen rumano, Sammy Ofer, que llegó a ser el hombre más rico del país y que además de brindarle los mejores centros educativos le dio trabajo durante los veranos en uno de sus barcos, donde realizaba tareas como cargar mercancía o repintar el casco.

Proa del megayate Eyal Ofer / José Pérez Curbelo

Poco después se incorporó como oficial de inteligencia en la Fuerza Aérea Israelí, donde estuvo seis años, entre 1967 y 1973, y el pasado año el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán confiscó uno de sus buques portacontenedores en aguas del Golfo Pérsico, asegurando que transportaba artículos peligrosos y acusándole de tener vínculos con Israel, por lo que le exigió el pago de una multa de 170 millones de dólares.

Coleccionista y filántropo

Más allá de su faceta como empresario de éxito, está considerado uno de los grandes coleccionistas de arte del mundo y entre su patrimonio se encuentran obras de Van Gogh o Picasso, entre otros grandes autores. También es conocido por sus donaciones a centros culturales y a causas.