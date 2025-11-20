Beatriz Calzada lidera Cruise Atlantic Islands: la Macaronesia, clave en la industria de cruceros

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha asumido la presidencia de la Asociación Internacional de los Puertos de las Islas de la Macaronesia, Cruise Atlantic Islands, en el transcurso de la II Asamblea General de la entidad, celebrada el lunes 17 de noviembre en Madrid, en el marco de la International Cruise Summit 2025, la principal cumbre europea dedicada a la industria de cruceros.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, toma así el relevo de Paula Cristina de Araújo Dias Cabaço da Silva, presidenta del Puerto de Madeira, quien había ejercido la presidencia desde la constitución de CAI en 2024. La renovación se ha llevado a cabo conforme al turno rotatorio anual establecido en los estatutos de la asociación.

Esta segunda Asamblea General reunió a los representantes de los cinco puertos miembros, Las Palmas, Madeira, Santa Cruz de Tenerife, Azores y Cabo Verde, con el objetivo de reforzar la coordinación y avanzar en las líneas estratégicas previstas para los próximos años.

Una presidencia estratégica para el Atlántico

Tras asumir la presidencia, Beatriz Calzada destacó la importancia de esta nueva etapa para la asociación, señalando que “la Macaronesia es un espacio estratégico para la industria de cruceros y la cooperación entre puertos es esencial para seguir creciendo, diversificando mercados y fortaleciendo nuestra presencia en el Atlántico”.

El crucero 'Queen Victoria' en el Muelle Santa Catalina del Puerto de Las Palmas / José Pérez Curbelo

Calzada agradeció expresamente la labor desarrollada por su antecesora: “Quiero reconocer el trabajo y el compromiso de Paula Cabaço, cuyo liderazgo ha sido clave para poner en marcha esta asociación y consolidar sus primeros pasos. Continuaremos impulsando una agenda común basada en la sostenibilidad, la promoción conjunta y la mejora de la competitividad de todos nuestros puertos”.

Durante la reunión, celebrada en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, se aprobó el avance de las acciones previstas en el Plan Comercial y de Marketing 2025–2027, se validaron las directrices operativas para el próximo ejercicio y se debatió la creación de una estructura de gestión interna que permita consolidar el funcionamiento de la asociación bajo el marco legal español.

Alianza clave en la Macaronesia

Constituida en febrero de 2024, la Asociación Internacional de los Puertos de las Islas de la Macaronesia, bajo la marca Cruise Atlantic Islands, tiene como objetivo promover globalmente los destinos portuarios de Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde, fortaleciendo su posicionamiento en el sector de cruceros y facilitando la colaboración entre los puertos integrantes.

Entre sus fines destacan la promoción conjunta, el desarrollo de itinerarios regionales, el intercambio de información, la formación, la investigación y la participación en ferias y foros internacionales de cruceros.

Compromiso de continuidad y mirada al futuro

La Asamblea General concluyó con el compromiso de continuar avanzando en la agenda conjunta y seguir posicionando a Cruise Atlantic Islands como un referente en el Atlántico para navieras y operadores turísticos.

En esta línea, la Autoridad Portuaria de Las Palmas afronta esta presidencia con el objetivo de consolidar las acciones previstas para 2026, impulsar la visibilidad internacional de la Macaronesia como destino de cruceros sostenible y reforzar la cooperación entre los cinco puertos.