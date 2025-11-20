Carolina Darias fija la vivienda, la limpieza y el agua como ejes del futuro de la ciudad

«Este será el mandato de la transformación urbana», destacó la alcaldesa, Carolina Darias, este jueves durante su intervención en el Foro Prensa Ibérica en Canarias, organizado por el periódico LA PROVINCIA/DLP, en colaboración con Astican y Emalsa, en el Hotel Santa Catalina.

Durante su conferencia ‘Construyendo el futuro de Las Palmas de Gran Canaria’, la regidora hizo balance de los dos años de gestión al frente del consistorio en el que destacó, entre varios aspectos, el impulso a la vivienda pública, los nuevos planes de limpieza viaria e higiene urbana, así como las mejoras en infraestructuras de agua y saneamiento.

Darias compartió datos en materia de inversión en la ciudad. «En términos generales, suma más de 115 millones de euros», pero también logros alcanzados en materia económica. «En el tercer trimestre hay 227.000 personas empleadas, esto es más de 19. 000 personas de cuando llegamos al gobierno». Además, una tasa de desempleo del 13%, «llegando casi al paro estructural», matizó.

La regidora resaltó que una de las iniciativas municipales más significativas es ‘Las Palmas de Gran Canaria Más Que Bien’ que les ha permitido establecer los «raíles» de la planificación del futuro.

Vivienda

En ese horizonte, la vivienda fue uno de los ejes de su ponencia. «La vivienda residencial pública es una de nuestras prioridades». El compromiso, dijo, es «avanzar» en la construcción de 1.000 viviendas públicas en régimen de alquiler, en sus distintas modalidades.

«Ladrillo sobre ladrillo, se están construyendo más de 336 viviendas de alquiler asequible», y añadió que están llevando a cabo la reposición de 376 viviendas a las que sumó la rehabilitación de más de 1.761 viviendas. Además, ejemplificó como parte de la mejora urbana las actuaciones realizadas hasta el momento en más de 120 calles y avenidas y anunció un nuevo plan de asfaltado para el período 2025-2027.

Agua y saneamiento

La alcaldesa resaltó que el «denominador común» en las actuaciones municipales ha sido el aumento de la inversión, entre ellos, en materia de saneamiento, como la actualización del nuevo Plan Estratégico del Ciclo Integral del Agua 2024-2033, que cuenta con un presupuesto cercano a 857 millones de euros.

«La ciudad tiene una red de saneamiento muy obsoleta, por tanto, tenemos que proceder a su renovación, como ya estamos haciendo», y enumeró las realizadas en Guanarteme y La Isleta, entre ellas.

Además, Darias reconoció que la depuradora de Barranco Seco ha llegado «al límite» de su capacidad, por lo que el plan estratégico contempla una nueva instalación sobre la que no dio su ubicación definitiva, pero de la que recordó que ya cuenta con financiación.

«Estamos hablando de grandes infraestructuras», subrayó. La regidora recordó también que entre los planes municipales está la creación de una nueva desaladora en la salida norte de la ciudad «aunque esta requerirá de más tiempo».

Plan de Higiene Urbana

La alcaldesa defendió ante los asistentes al foro el reciente contrato de emergencia de Higiene Urbana aprobado en la Junta de Gobierno. Fue, además, una de las áreas en la que más tiempo se detuvo. «Es uno de los ámbitos de actuación más importantes y una de las principales demandas de la ciudadanía».

Explicó que se trata de la incorporación de 420 nuevos efectivos y 40 vehículos de recogida «que ya son visibles en Alcaravaneras, Arenales, Schamann o Cruz de Piedra, por ejemplo, y desde hace dos semanas». Medios que son «adicionales» a los ya existentes, «no sustitutivos», aclaró.

«Ecosistema portuario»

Darias hizo una mención especial al Puerto de La Luz y de Las Palmas. «Sin su impulso económico nada sería posible» y resaltó los datos económicos del Puerto, tanto por el número de pasajeros, como de mercancías y TEU. «Es referencia de bunkering, de plataformas petrolíferas y de todo un sistema de servicios que alimenta y proyecta la ciudad».

Darias concluyó su intervención destacando que el balance expuesto lleva el «sello» del compromiso para una «ciudad con futuro» y compartió a modo de reflexión que «cuando viene tempestad hay que agarrar fuerte el timón, oteando el horizonte, con firmeza y determinación».