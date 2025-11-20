Carolina Darias: "Las Palmas de Gran Canaria está de moda, es un referente"

«Las Palmas de Gran Canaria está de moda». Así de tajante se mostró la alcaldesa, Carolina Darias, durante la entrevista conducida por Antonio Cacereño, director del Club LA PROVINCIA, en el transcurso del Foro de Prensa Ibérica en Canarias que tuvo lugar este jueves en el hotel Santa Catalina. Darias puntualizó que la ciudad vive «un momento dulce» con empresas «que son referentes nacionales e internacionales; lo que habla de nuestro buen hacer». Además, resaltó que la capital cuenta con «un gobierno municipal que impulsa y que trabaja de la mano con otras administraciones públicas».

Darias destacó a la capital grancanaria como referente del Atlántico Medio, «no solamente en Canarias, sino en todo el país», un punto alcanzado «por méritos propios». Durante la entrevista, que ha tenido lugar días después de la participación de la alcaldesa en el Comité Europeo de las Regiones, en Bruselas, destacó que la ciudad participa en la agenda internacional. «Somos de confianza». Una tendencia que se ve consolidada, a juicio de Darias, «por la pujanza económica, las infraestructuras, los servicios, la planta alojativa, la gastronomía cada vez de más calidad que ofrecemos; o por los eventos».

A la pregunta sobre un proyecto a destacar, la alcaldesa indicó que la evolución de la ciudad se ve influenciada por «la suma de todos ellos», con avances en la infraestructura hídrica, «me parece fundamental que la ciudad esté bien por debajo para que lo esté por arriba»; y otras mejoras con planes de asfaltado, en la higiene urbana con el nuevo contrato de emergencia o la mirada puesta en los servicios sociales.

La política municipal «se está judicializando»

Los últimos acontecimientos que han sacudido al Consistorio también se hicieron notar en el Salón Arencibia del histórico hotel. «Inmaculada Medina fue la primera que lo vio y tengo que reconocer y agradecer su comportamiento generoso», apuntó, en referencia a su dimisión el pasado lunes; además reconoció que lo sucedido «en lo personal y en lo político e institucional me ha afectado».

Sin adelantar cómo será la remodelación de su gobierno e independientemente del transcurso del caso Valka, por tener vinculación con etapas anteriores en el Consistorio, Darias consideró que la política municipal se está judicilizando. «Desde que llegamos al Ayuntamiento este grupo de gobierno ha recibido un acoso y derribo por parte de quienes llevan más de tres mandatos sin estar en en el gobierno municipal», apuntó; es más, indicó que «ir a la Fiscalía se ha puesto de moda».

Caso de la Sociedad de Promoción

En cualquier caso, incidió que existe «máxima colaboración con la Justicia». Darias aclaró que en cuanto al caso que afecta a la Sociedad de Promoción, empresa municipal envuelta en una investigación, ha habido «un cambio de rumbo en la gestión»; entre otras cosas con el cese del gerente, cuyo despido consideró el juez procedente la semana pasada.

Con referencia al equipo que ha denunciado el concurso del Guiniguada, Darias indicó que han actuado «conforme establecían las bases». Sobre la reciente denuncia contra la tasa de basuras, recalcó que esta normativa es «un imperativo legal» para todos los ayuntamientos españoles; y apuntó que, a cambio, han rebajado el IBI, «la izquierda también hace una reducción tributaria».

Con respecto a la limpieza, apeló a la conciencia ciudadana, «siendo el despliegue importante [con el contrato de emergencia], este no es suficiente si no tenemos una colaboración; no puede ser que alguien quiera deshacerse de su mesa de noche y nos la encontremos en la calle con la foto de la abuela». Yal tiempo que indicaba que se reforzará la recogida de vertidos subrayó que «mi casa no empieza y termina en mi casa, mi casa empieza y termina en nuestras calles y nuestros barrios».

La vivienda como reto

Como gran reto, Darias se marcó la vivienda, una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en la actualidad. La alcaldesa reiteró la petición que han hecho al Gobierno de Canarias para que el municipio de la capital en su conjunto sea declarado zona tensionada. «Hemos sido el primer ayuntamiento en entregar un informe; espero que sea posible, hemos hecho los deberos, ahora toca que hagan los suyos y que, por tanto, empecemos a ver distintas señales, para bajar el alquiler y también ponerle coto».

En relación a este problema, Darias hizo mención a la proliferación de la vivienda vacacional. «Hay zonas de la ciudad donde el número está siendo tan elevado que está haciendo que muchos vecinos y vecinas tengan que mudarse a otra zona, porque los precios de los alquileres en ese entorno son muy caros», apuntó.

Vivienda vacacional

Con referencia a la Ley de Vivienda Vacacional recién aprobada en el Parlamento de Canarias, Darias apuntó que «las administraciones elaboran o proponen normas y el peso recae en los ayuntamientos». La regidora rechazó esta última realidad, «creo que este no es el camino, no puede caer toda la carga en los ayuntamientos y está pasando».

Además, Darias habló de la necesidad de atender a las recientes protestas por el malestar contra el turismo de masas. «Si estamos en los mayores datos económicos turísticos, pero la ciudadanía no los percibe y los trabajadores y trabajadoras del sector tampoco, creo que hay una falla del sistema que hay que corregir», indicó; además invitó a hacer una autocrítica política sobre esta materia.

El auge de la extrema derecha

Por otro lado, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, Darias se mostró alarmada. «Me preocupa que la gente joven no tenga el conocimiento adecuado de lo que pasó en la dictadura», indicó, al tiempo que invitó a hacer «autocrítica» por quienes entendieron «que no había vuelta atrás». La alcaldesa achacó el auge de la extrema derecha a la derecha por haberlos «blanqueado», y calificó los gobiernos del PP con Vox como «una señal de indignidad».

Por último, Darias apeló al buen entendimiento con la Autoridad Portuaria y matizó que la unión Puerto-Ciudad y el gran parque del Istmo no pueden ser «un proyecto de parte» que se debe alcanzar «un win-win» para todos. Por eso, hasta reconducir las relaciones, la financiación prevista, 11 millones de euros para el traslado de las naves de ayuda humanitaria, irá a mejoras en la playa de Las Alcaravaneras.