El 'Green Festival' y la Escuela Verde itinerante llevan talleres ambientales a los barrios de Las Palmas de Gran Canaria

La concejala de Parques y Jardines, Gemma Martínez, ha presentado este jueves la Escuela Verde Itinerante, un proyecto piloto con el que llevará la pedagogía ambiental a diferentes barrios de la capital.

La iniciativa está vinculada a la sensibilización y el cuidado de naturaleza urbana a través de talleres en la calle con centros educativos, entidades sociales y vecinos y vecinas de los diferentes barrios, así como plantaciones comunitarias en los jardines públicos.

La primera parada ha sido Barrio Atlántico, donde este jueves la concejala presentó la iniciativa que continuará mañana también en la plaza de la Unión. "Se cuida más aquello que entiendes que es tuyo, aquello que has plantado".

El proyecto continuará con actividades en el paseo de San José los días 2 y 3 de diciembre, y a la plaza de la Paz, en Las Rehoyas, los días 11 y 12 de diciembre.

Green Festival

Además, la Concejalía de Parques y Jardines organizará el 28 de noviembre la segunda edición del Green Festival, actividad con la que el área municipal celebra el Green Friday, una fecha para promover un consumo más consciente y sostenible, en contraposición al Black Friday y que tendrá lugar en la plaza del Polígono Cruz de Piedra.

A los talleres medioambientales y de reciclaje se unen otras iniciativas como el mercadillo de esquejes, libros y juguetes que potencia el intercambio a coste cero.

La celebración del Viernes Verde, que por la mañana implicará a centros educativos y sociales y por la tarde estará centrada en público general, también incluye plantaciones comunitarias, castillos hinchables y una chocolatada gratuita.

“Tenemos la obligación de promover alternativas sostenibles al consumismo sin límites, porque es insostenible, irresponsable y peligroso", subrayó Martínez.

El Green Festival se celebrará de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, y en él participarán la Fundación Adsis, Gran Canaria Recicla, Ecoáreas, Requetemuá o las asociaciones Apigranca y Mejor en Bici.