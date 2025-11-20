Juan Avello repite como juez decano de Las Palmas de Gran Canaria

El magistrado Juan Avello (Oviedo, 1975) repetirá como juez decano de Las Palmas de Gran Canaria durante los próximos cuatro años. El responsable del Juzgado de Primera Instancia número 2 y portavoz regional de la Asociación Profesional de la Magistratura ha sido reelegido este jueves con el voto de la mayoría de los 60 magistrados llamados a las urnas frente a la única jueza que aspiraba al cargo, la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de la provincia, Belén Sánchez.

Las elecciones, que afectan a los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y San Mateo, han sido convocadas debido a que a principios de diciembre Avello cumpliría cuatro años en el cargo, el plazo máximo establecido. Los jueces solo tienen que seleccionar a sus decanos en comicios en aquellas localidades con más de diez juzgados, como en este caso. En el resto de partidos judiciales, se escogen en función del puesto que ocupen los diferentes candidatos en el escalafón.

Avello, licenciado en Derecho por la Facultad de Oviedo, ingresó en la carrera judicial en 2001. En 2007, tras ascender a la categoría de magistrado, se trasladó al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, destino donde a día de hoy continúa prestando servicios. Forma parte, además, de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.