Mesa y López se adelanta al Black Friday con una feria comercial que apuesta por el producto local

La Rambla de Mesa y López acogerá una nueva edición de Mesa y López Market, un evento urbano que busca adelantarse al Black Friday para invitar a la ciudadanía a comprar local. El evento, que se celebrará del 20 al 22 de noviembre, es una experiencia al aire libre con actividades, música en directo, ocio y entretenimiento para todas las edades.

La feria reunirá a más de 50 empresas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, consolidándose como una cita de referencia para el comercio minorista en Canarias. Promovida por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López y el Cabildo de Gran Canaria, con el respaldo de la Dirección General de Comercio y el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias, además del apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cajasiete, la feria se celebra estratégicamente en la semana previa al Black Friday, uno de los periodos de mayor dinamismo económico del año y como antesala a las compras navideñas.

El horario será de 12.00 a 21.30 horas el jueves y de 10 a 20.30 horas el viernes y el sábado. Mesa y López será el punto neurálgico de la actividad durante tres días con una gran feria al aire libre y mucho más, ya que las actividades paralelas convertirán esta edición en un plan perfecto para toda la familia.

Programa

El día de apertura recibirá la visita del Servicio Canario de Empleo, que presentará sus programas y recursos para apoyar tanto a empresarios como a ciudadanos, para acercar herramientas que impulsan el empleo y el desarrollo profesional en Canarias.

El programa infantil incluirá la actuación de Rafaelillo Clown el viernes 21 a las 17.30 horas, con su espectáculo “Música y diversión”, y el sábado 22 se celebrarán dos sesiones del Cancionero Isleño, “Borondona y sus amigos”, a las 12 y a las 17.30 horas. A lo largo de la feria también se desarrollarán talleres infantiles de varillas, chapas y maquillaje facial, fomentando el aprendizaje y la creatividad de los más pequeños en un entorno lúdico y participativo.

Concierto

La música en vivo volverá a tener un papel destacado en estos tres días de actividad, con conciertos al aire libre que llenarán de vida la zona con propuestas para todos los gustos. El jueves 20 de noviembre, a las 19.30 horas, será el turno del concierto de REVIVAL Gospel Mlou. El viernes 21, también a las 19.30 horas, llegará el ritmo latino con Elías Ruano junto al Mariachi Peleón con su espectáculo “Viva México”. El sábado 22, a la misma hora, actuará el grupo Aseres, encargado de cerrar musicalmente esta edición con un son contagioso tan característico que promete un lleno de energía.

La feria repite con uno de los elementos que ya es seña de identidad, el photocall interactivo, un espacio diseñado para que los/as visitantes puedan capturar y compartir momentos especiales de su visita, generando así un recuerdo único de la experiencia.

Empresas

Mesa y López Market reunirá una amplia representación del tejido empresarial local, con la participación de marcas que abarcan moda, complementos, artesanía, belleza, salud, hogar, formación, gastronomía y servicios especializados. Entre las marcas presentes, no fallan a la cita Amor Bijoux, Art by Angy, Artycult, Arteliér 48, Bellezas do Brasil, By You Boho Style, ByValades, D’María Art, Era Arcoiris Central, Essenah Gallery, Funny Socks, GIO By Us, Gran Diva Shop, Hey Vortex, Jaime Checa Gimeno, Jayki, Kjm Kimono, Kuroba, La Bella Pulga, La Chinata Oleoteca Gourmet, La Habitación Esotérica, La Trobadora, Language Campus, M by María, Maria Ro, María Cantalapiedra, Marala Colectión, MATTA, Mikas, Moon C Girls, Nankurunaisa, Natalia Andueza, Nith Aiah, Orgonitas Fernando, Oroneya, Our Style Canarias, Paola Tripoloni Silver 925, Palo Santo, Perla Style, Rally Customs, Resina By Shira, Retrografías Ediciones, Rofe y Arena, Servicio Canario de Empleo, Sinergyale, Susana Creaciones, Tierra Cerámica y 4S Urban. Este amplio abanico de comercios son la garantía para un escaparate diverso, dinámico y de calidad, convirtiendo la feria en un lugar de encuentro este fin de semana.

El Mesa y López Market, organizado por la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López, está financiado con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, Zonas Comerciales Abiertas, Comercio de Canarias, el Servicio Canario de Empleo del Gobierno Canario, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de sus áreas de Desarrollo Local y Distrito Centro, así como empresas colaboradoras como Cajasiete.

Economía local

Así lo ha expresado el presidente de la Asociación de Empresarios de Mesa y López, Francisco González, destacando que esta iniciativa “da continuidad al éxito” de la anterior feria, consolidando la participación con comercios también de Tenerife y Lanzarote. “Se trata de dinamizar la zona comercial y ayudar a la economía local” invitando a la ciudadanía a “salir a la calle y a los locales a presentar su oferta” en un fin de semana lleno de actividad comercial, musical y para todas las edades.

La misma idea ha destacado la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, que ha señalado la importancia de estas iniciativas para “dinamizar una zona comercial tan importante como Mesa y López, sobre todo en época navideña” que sigue la línea del Cabildo, que apuesta por acercar zonas de compras al aire libre y que forman parte del plan para “modernizar y convertirlas en zonas más atractivas”.

Visibilidad

El viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, Felipe Afonso El Jaber, ha puesto en valor que este market es una fórmula de éxito de las “muchísimas que desarrollamos a lo largo de todo el año en materia de dinamización comercial”, para impulsar la zona comercial abierta, el comercio de proximidad y el comercio local, pero también del empleo, con stand informativos para dar a conocer las líneas disponibles en materia de emprendimiento o de apoyo al autónomo entre otras.

El concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha puesto el acento en la relevancia de acciones que sean “positivas” para el visitante, pero también “para nuestra gente”, dinamizando una zona que “resiste la comparación con cualquiera de Europa” y “la mejor de Canarias”. Esta feria “le da una enorme visibilidad al productor local, que es lo que a nosotros nos interesa”, con “una oferta interesantísima” por lo que ha asegurado que la apertura de este market es un momento de “celebración” en la ciudad.