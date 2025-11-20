Las Palmas de Gran Canaria aprueba una subvención de 5,3 millones para servicios sociales
Los fondos serán destinados al plan concertado de Servicios Sociales, a las prestaciones básicas de Servicios Sociales y como apoyo a la Ley Canaria de Inserción
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves la aceptación de 5.334.484,44 euros procedentes de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.
Los fondos están destinados a la financiación de los Servicios Sociales de Atención Primaria y Comunitaria durante el ejercicio 2025.
Desglose
La distribución de los recursos:
- 2.304.869,44 euros correspondientes al Plan Concertado de Servicios Sociales
- 1.796.544,83 euros destinados al apoyo de la Ley Canaria de Inserción
- 1.003.123,38 euros asignados a las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales financiadas por la Comunidad Autónoma de Canarias
- 229.946,79 euros para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales a cargo de la Administración General del Estado.
La aportación económica se ha formalizado de acuerdo con la orden departamental nº 384/2025, de 8 de mayo de 2025, que aprueba el gasto en virtud de las cantidades consignadas en el Protocolo General de Actuación suscrito el 29 de abril de 2025 entre la Consejería y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
Las partidas permitirán al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continuar desarrollando y reforzando los programas esenciales de servicios sociales que benefician directamente a la comunidad, especialmente a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad.
La financiación contribuirá a fortalecer las iniciativas municipales orientadas a la inclusión social, el apoyo a las familias y la atención a colectivos desfavorecidos.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos