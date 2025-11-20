Las Palmas de Gran Canaria aprueba una subvención de 5,3 millones para servicios sociales

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves la aceptación de 5.334.484,44 euros procedentes de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias.

Los fondos están destinados a la financiación de los Servicios Sociales de Atención Primaria y Comunitaria durante el ejercicio 2025.

Desglose

La distribución de los recursos:

2.304.869,44 euros correspondientes al Plan Concertado de Servicios Sociales

correspondientes al 1.796.544,83 euros destinados al apoyo de la Ley Canaria de Inserción

euros destinados al apoyo de la 1.003.123,38 euros asignados a las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales financiadas por la Comunidad Autónoma de Canarias

euros asignados a las financiadas por la Comunidad Autónoma de Canarias 229.946,79 euros para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales a cargo de la Administración General del Estado.

La aportación económica se ha formalizado de acuerdo con la orden departamental nº 384/2025, de 8 de mayo de 2025, que aprueba el gasto en virtud de las cantidades consignadas en el Protocolo General de Actuación suscrito el 29 de abril de 2025 entre la Consejería y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Las partidas permitirán al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria continuar desarrollando y reforzando los programas esenciales de servicios sociales que benefician directamente a la comunidad, especialmente a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad.

La financiación contribuirá a fortalecer las iniciativas municipales orientadas a la inclusión social, el apoyo a las familias y la atención a colectivos desfavorecidos.