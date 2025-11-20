Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las Palmas de Gran Canaria formaliza un contrato para el tratamiento de lixiviados del Ecoparque Salto del Negro

El acuerdo establece que se podrán tratar hasta 50 toneladas diarias de líquidos residuales, de lunes a sábado

Imagen de archivo de la depuradora de Barranco Seco.

Imagen de archivo de la depuradora de Barranco Seco. / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves la formalización del contrato de Tratamiento de Residuos, que permitirá gestionar de manera segura y sostenible los lixiviados generados en el Ecoparque Gran Canaria Norte (Salto del Negro) y su tratamiento en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) Barranco Seco.

El acuerdo establece la colaboración entre varias entidades: el Cabildo de Gran Canaria, como productor de los residuos; la UTE Complejo Ambiental Salto del Negro, como operador de traslado; y Emalsa, empresa autorizada para realizar las operaciones de tratamiento en la instalación de destino.

El contrato, vigente hasta el 31 de diciembre de 2030, establece que se podrán tratar hasta 50 toneladas diarias de lixiviados, de lunes a sábado, mediante estabilización biológica aerobia, asegurando el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica sobre residuos.

Incorpora, también, controles de calidad y seguimiento, incluye análisis periódicos del residuo y medidas de seguridad para prevenir cualquier incidencia medioambiental.

La formalización del contrato refuerza la coordinación entre administraciones y operadores especializados, asegurando un tratamiento seguro y controlado de los lixiviados, con criterios técnicos y medioambientales que garantizan la protección del entorno y la eficiencia en la gestión de residuos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  6. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  7. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  8. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos

Las Palmas de Gran Canaria formaliza un contrato para el tratamiento de lixiviados del Ecoparque Salto del Negro

Las Palmas de Gran Canaria formaliza un contrato para el tratamiento de lixiviados del Ecoparque Salto del Negro

El TSJC ordena al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebrar un pleno extraordinario sobre el caso Valka

El TSJC ordena al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebrar un pleno extraordinario sobre el caso Valka

Las Palmas de Gran Canaria aprueba una subvención de 5,3 millones para servicios sociales

Las Palmas de Gran Canaria aprueba una subvención de 5,3 millones para servicios sociales

La Aemet alerta de un jueves más invernal en Canarias: bajan las temperaturas y podría nevar desde 2.300 metros

La Aemet alerta de un jueves más invernal en Canarias: bajan las temperaturas y podría nevar desde 2.300 metros

El Puerto de Las Palmas acoge la Gran Canaria Swimrun 2025

El Puerto de Las Palmas acoge la Gran Canaria Swimrun 2025

El megayate 'Olivia O', del exmilitar israelí Eyal Ofer, vuelve a atracar en el Puerto de Las Palmas

El megayate 'Olivia O', del exmilitar israelí Eyal Ofer, vuelve a atracar en el Puerto de Las Palmas

El Batán espera por la rehabilitación de sus viviendas: "Hay mayores que no pueden salir de sus casas"

El Batán espera por la rehabilitación de sus viviendas: "Hay mayores que no pueden salir de sus casas"

¿Van a limpiar en mi barrio los fines de semana? Este es el listado que ha anunciado Carolina Darias

¿Van a limpiar en mi barrio los fines de semana? Este es el listado que ha anunciado Carolina Darias
Tracking Pixel Contents