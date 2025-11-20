Las Palmas de Gran Canaria formaliza un contrato para el tratamiento de lixiviados del Ecoparque Salto del Negro

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves la formalización del contrato de Tratamiento de Residuos, que permitirá gestionar de manera segura y sostenible los lixiviados generados en el Ecoparque Gran Canaria Norte (Salto del Negro) y su tratamiento en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) Barranco Seco.

El acuerdo establece la colaboración entre varias entidades: el Cabildo de Gran Canaria, como productor de los residuos; la UTE Complejo Ambiental Salto del Negro, como operador de traslado; y Emalsa, empresa autorizada para realizar las operaciones de tratamiento en la instalación de destino.

El contrato, vigente hasta el 31 de diciembre de 2030, establece que se podrán tratar hasta 50 toneladas diarias de lixiviados, de lunes a sábado, mediante estabilización biológica aerobia, asegurando el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica sobre residuos.

Incorpora, también, controles de calidad y seguimiento, incluye análisis periódicos del residuo y medidas de seguridad para prevenir cualquier incidencia medioambiental.

La formalización del contrato refuerza la coordinación entre administraciones y operadores especializados, asegurando un tratamiento seguro y controlado de los lixiviados, con criterios técnicos y medioambientales que garantizan la protección del entorno y la eficiencia en la gestión de residuos.