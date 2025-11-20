Las Palmas de Gran Canaria 'Sueña la Navidad' con más de cuatro millones de luces, conciertos, talleres, espectáculos y una pista de patinaje

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado la agenda navideña que ha sido programada bajo el lema 'Sueña la Navidad', un conjunto de actos pensados para vivir en familia y para todo tipo de públicos y que puede consultarse en lpacultura.com.

Conciertos, citas con arraigo, espectáculos de luz y sonido, actividades para todo tipo de públicos y visitas a nacimientos son algunas de las convocatorias que podrán disfrutarse en los distintos espacios de la ciudad, siendo el recinto navideño de Santa Catalina y la plaza Santa Ana dos de los escenarios que acogerán encuentros multitudinarios a partir del 4 de diciembre, fecha en la que el conjunto de la ciudad y estos espacios celebrarán sus encendidos. Los dos últimos lo harán en el marco de sendas fiestas que incluyen conciertos y actos especiales.

Encendido en los barrios y actividades en distritos

La alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, compartieron en rueda de prensa el día a día de una agenda de actos que, tal y como adelantaron el pasado sábado, se abre con el progresivo encendido de los decorados navideños de las plazas de Lomo Blanco, el 26 de noviembre, Lomo Los Frailes, el 27, Altavista, el 28, Juan Pablo II, el 29 y la plaza de La Feria, el 30. Y es que, en función de las palabras de ambos, los distritos y los barrios serán escenarios que acogerán actividades de distinto calado y en los que “construir recuerdos”.

Cuatro millones de luces LED y espacios emblemáticos

La Navidad 2025 no solo invitará a soñar y a descubrir sorpresas, sino que volverá a brillar como lo hizo el año anterior. “Serán más de cuatro millones de luces LED que darán brillo al conjunto de la ciudad con el encendido total el 4 de diciembre”. En sus palabras, la alcaldesa destacó el papel que juegan determinados espacios como “el parque Santa Catalina y la plaza de Santa Ana, que se consolidan como puntos de encuentro fundamentales”.

Carolina Darias, Josué Íñiguez y Josué Quevedo. / La Provincia

“Queremos que las familias tengan un papel protagonista”, explicó la máxima representante del gobierno de la ciudad antes de ofrecer detalles de un capítulo al que se ha prestado especial importancia. Y a este sentir se sumó el concejal de Cultura que recordó que para él “todos somos niños, lo que pasa que nos hemos olvidado de ser niños”. Se trata, apuntó, de “vivir unas semanas para construir recuerdos para toda la vida que tendrán la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como fondo”.

Actividades familiares, talleres y la Cabalgata

A la hora de abordar el apartado familiar, recordaron que la llegada de SS.MM. los Reyes Magos a la Base Naval y la cabalgata que, como adelantaron, “será una gran sorpresa”, serán el broche de oro de unas fiestas que han contemplado talleres todas las tardes de sábado, de 17:30 a 19:30 horas, y matinales de domingo, de 11:00 a 13:00 horas, en Santa Catalina. No faltará la recogida solidaria de juguetes en Santa Ana, el 13 de diciembre, o el taller de repostería que con notable éxito fue estrenado en 2024 y dio la oportunidad de elaborar dulces típicos de las fiestas con orientación profesional, así como las tardes dedicadas a tarjetas navideñas y a otras tantas citas relacionadas con la decoración y la tradición típica de las fechas.

También las Bibliotecas Públicas Municipales permanecerán atentas a la Navidad con la programación de numerosas actividades. Todo el listado de opciones puede consultarse en el programa alojado en la plataforma digital lpacultura.com.

Teatro, espectáculos y propuestas infantiles

Dentro de las citas infantiles, la alcaldesa recordó que Zalakadula cumplirá 30 años de compromiso con su público. Del 26 al 28 de diciembre, en el Teatro Pérez Galdós, la compañía ofrecerá los mejores momentos de su universo. Prometen un fascinante recorrido por sus espectáculos, del primer «Bajo el mar» hasta su última creación, «Tamarania».

El programa navideño, además, reforzará el hechizo que estas celebraciones ejercen entre niñas y niños con un concierto especial de la BSM: Las Navidades del nuevo Harry Potter en la plaza Santa Ana.

Otra tradición que podrán compartirse con las pequeñas y pequeños de la casa es la visita a nacimientos con tanto arraigo como el de San Telmo, que el área de Cultura inaugurará a las 19:00 horas del 15 de diciembre; o el de la Asociación de Belenistas Canarios Lo Divino, que mostrará su Belén Canario a partir del 12 de diciembre, en el Espacio Cultural Jesús Arencibia.

Espectáculos de luz, Market y feria de atracciones

Según recordó Carolina Darias en la presentación, los espectáculos de luz y sonido en Santa Ana, Triana y La Puntilla serán un importante atractivo del programa, lo mismo que el Market navideño de Santa Catalina que, además de sus puestos de venta de curiosidades y potenciales regalos ofrecerá una pista de patinaje, feria de atracciones y una Casa de la Navidad.

Los espectáculos lumínicos estarán activos a diario en los tres puntos a las 19:30 horas y, de viernes a domingo, sumarán un segundo pase a las 20:30 horas. En Santa Ana, además, están previstas proyecciones de videomapping sobre la fachada de la catedral los días 18, 19 y 20 de diciembre, a las 20:30 horas.

De otro lado, los puestos del mercado de Santa Catalina abrirán, desde su apertura el 4 de diciembre, los lunes y viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas; los martes, miércoles y jueves solo de tarde, de 16:00 a 21:00 horas; y los fines de semana en horario corrido de 11:00 a 21:00 horas, los sábados, y de 11:00 a 18:00 horas, los domingos.

Música, conciertos y encuentros festivos

En el apartado musical, además de lo mencionado, el Ayuntamiento apuesta por citas con tanto arraigo como el tradicional «Concierto de Navidad de Los Gofiones» en Santa Ana, la apertura de patios del casco histórico en una nueva edición navideña de «Música en el corazón de Vegueta», el concierto de la Unidad de Música del Mando Aéreo de Canarias o la popular llamada festiva que el grupo La Trova dedicará en 2025 a ritmos latinos, este último en Santa Catalina. Pero, además, Santa Catalina será tomada desde el 4 de diciembre por numerosos grupos y encuentros musicales que son respaldados por un gran número de seguidores y seguidoras: Los Salvapantallas, Última parada, Tabaiba, Kilombo Improvisado, Los 600, Los Lola, Aseres, Kilian Viera, La Década Prodigiosa, la edición navideña de Sonora, Aduén Amaya, Yet Garbey o Reina de Sal irán tomándose el relevo, lo mismo que un buen número de djs, día a día en el escenario del Market navideño.

Asimismo, el Auditorio Alfredo Kraus ya muestra en su programa el regreso de las cuatro cantatas (1, 2, 4 y 6) de Oratorio de Navidad de Johan Sebastian Bach, una de las piezas más importantes en el repertorio barroco que será interpretada los días 20 y 21 de diciembre.

Fiestas de Fin de Año y Noche de Reyes

Y, precisamente en lo relacionado con encuentros musicales, el Ayuntamiento ha previsto dos importantes fiestas. En la primera, la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, la entrada en el nuevo año será celebrada a lo grande en Santa Catalina. Este recinto de Navidad recibirá de 22:00 a 05:30 horas a Tonny Tun Tun, Armonía Show, Leyenda Joven y a Dj Valdi y Dj Promaster, grupos de destacado nivel con los que celebrar la Nochevieja en la que también harán acto de presencia los fuegos artificiales.

La segunda gran fiesta, un clásico en Las Palmas de Gran Canaria, es la de la Noche de Reyes que repite y diferencia espacios con todo un cartel especial para Santa Catalina. Allí, de 19:30 a 00:00 horas, actuarán Señor Natilla, Que Chimba, Toni Bob y la banda que rinde tributo a Fito y Fitipaldis. Mientras, en la zona de San Telmo, San Bernardo y la Alameda de Colón, también hasta las 00:00 horas como límite, tendrán lugar diferentes conciertos.