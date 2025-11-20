Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Puerto de Las Palmas acoge la Gran Canaria Swimrun 2025

Betsabé Morales, gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, repasa detalles de la prueba

Una imagen de una edición anterior

Una imagen de una edición anterior / Gran Canaria Swimrun

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria se prepara para acoger este sábado 22 de noviembre la Gran Canaria Swimrun 2025, un evento deportivo sin precedentes que convertirá la ciudad en un gran circuito donde tierra y mar se fusionarán en un mismo desafío. Con salida y meta en la playa de Las Alcaravaneras, los participantes recorrerán enclaves emblemáticos como el Puerto, el Arsenal, la Plaza de Canarias, la avenida marítima y el Real Club Náutico, en una jornada que promete espectáculo y ambiente deportivo.

La celebración de esta competición supone también una oportunidad para abrir el frente marítimo a la ciudadanía. Así lo destaca Betsabé Morales Perdomo, gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas, entidad que colabora estrechamente en el evento.

“Apoyamos la Swimrun porque parte del recorrido transcurre por el entorno portuario, y para nosotros es una prioridad acompañar iniciativas que permiten abrir el puerto a la ciudadanía de forma responsable”, señala. Morales subraya, además, el valor de mostrar el Puerto desde una nueva perspectiva: “La prueba demuestra la versatilidad y riqueza de nuestro litoral y nos ayuda a acercarlo a miles de personas de una forma dinámica y positiva”.

Betsabé Morales, gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas.

Betsabé Morales, gerente de la Fundación Puertos de Las Palmas. / DG Eventos

La gerente destaca también la conexión entre el deporte y la sostenibilidad que “el Swimrun promueve a través del respeto por la naturaleza y encaja plenamente con nuestra visión de un puerto responsable y alineado con su entorno”.

Noticias relacionadas y más

De cara al sábado, Morales envía un mensaje claro a los deportistas, y reconoce a los participantes por “asumir un reto tan exigente en un entorno privilegiado. Y al público, le animamos a vivir la prueba, apoyar a los participantes y descubrir un puerto más abierto, activo y conectado con su comunidad”.

TEMAS

  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
  4. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  5. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  6. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  7. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  8. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos

El Puerto de Las Palmas acoge la Gran Canaria Swimrun 2025

El Puerto de Las Palmas acoge la Gran Canaria Swimrun 2025

El megayate 'Olivia O', del exmilitar israelí Eyal Ofer, vuelve a atracar en el Puerto de Las Palmas

El megayate 'Olivia O', del exmilitar israelí Eyal Ofer, vuelve a atracar en el Puerto de Las Palmas

El Batán espera por la rehabilitación de sus viviendas: "Hay mayores que no pueden salir de sus casas"

El Batán espera por la rehabilitación de sus viviendas: "Hay mayores que no pueden salir de sus casas"

¿Van a limpiar en mi barrio los fines de semana? Este es el listado que ha anunciado Carolina Darias

¿Van a limpiar en mi barrio los fines de semana? Este es el listado que ha anunciado Carolina Darias

Inmaculada Medina, la ausencia más presente del pleno extraordinario de Las Palmas de Gran Canaria

Bronco debate por el contrato de emergencia de limpieza en Las Palmas de Gran Canaria

Un "caos circulatorio" por las obras en Tomás Morales: CC denuncia la "falta de organización" en el dispositivo de tráfico

Un "caos circulatorio" por las obras en Tomás Morales: CC denuncia la "falta de organización" en el dispositivo de tráfico

Un Minion no pudo evitar la multa: retiran un coche del Negrín por usar tarjeta PMR caducada

Un Minion no pudo evitar la multa: retiran un coche del Negrín por usar tarjeta PMR caducada
Tracking Pixel Contents