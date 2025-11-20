El TSJC ordena al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebrar un pleno extraordinario sobre el caso Valka

El Tribunal Superior de Justicia de Gran Canaria (TSJC) ha ordenado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que convoque el pleno extaordinario que le demandaba el PP para debatir las implicaciones del caso Valka, la trama de presunta corrupción que afecta al Consistorio.

En un comunicado, el PP celebra este fallo del tribunal que, asegura, confirma que el equipo de gobierno vulneró los derechos fundamentales de sus concejales al no celebrar ese pleno. El fallo dispone, además, que el orden del día de la sesión debe incluir los nueve puntos que planteaba la oposición.

Muro de opacidad alrededor del caso Valka

La portavoz municipal del PP, Jimena Delgado, ha afirmado que esta sentencia "viene a romper el muro de opacidad que el gobierno de Carolina Darias ha intentado levantar alrededor del 'caso Valka'", que hace unos días obligó a dimitir a la concejal socialista Inmaculada Medina.

El fallo ha devenido, además, firme al haber transcurrido los plazos legalmente establecidos sin que el Ayuntamiento presentara recurso de casación, apunta la oposición.

La resolución del TSJC, según el PP, desestima el recurso de apelación del Ayuntamiento, confirma la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de febrero de 2025 e impone las costas al Consistorio, "evidenciando la contundencia del pronunciamiento judicial".

Para Delgado, "resulta especialmente paradójico que la alcaldesa haya presumido en foros nacionales del papel de las ciudades en la defensa de la democracia mientras, como presidenta del pleno, vulneraba los derechos fundamentales del principal grupo de la oposición, impidiendo el debate político y el control democrático que corresponden al pleno municipal".

Contexto político "especialmente grave"

La portavoz del PP considera que la sentencia llega, además, en un contexto político "especialmente grave", la misma semana en la que la que fuera cuarta teniente de alcaldesa, Inmaculada Medina, ha tenido que dimitir tras su imputación en el caso Valka por presuntos delitos de malversación agravada, falsedad documental, prevaricación administrativa y fraude a la administración en contratos de agua y riego en el área de Parques y Jardines.

En opinión del grupo popular, el TSJC reafirma que corresponde al pleno fiscalizar a la Alcaldía y a la junta de gobierno y que impedir ese debate "vacía de contenido sus funciones y lesiona el derecho fundamental de los concejales a participar en los asuntos municipales".

Delgado sostiene que la firmeza de la sentencia "tiene una enorme carga política", ya que durante meses, a su juicio, el PSOE y sus socios "se han negado" a que el pleno pudiera hablar del 'caso Valka'.