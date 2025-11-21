Así fue el encendido de Las Arenas: música, voladores y lluvia

La Navidad ha llegado al Centro Comercial Las Arenas e incluso la lluvia quiso estar presente. Ayer tuvo lugar el encendido del árbol, el evento más multitudinario de la gran superficie. La cita, que fue dirigida por la presentadora Catha González, no solo contó con el alumbrado navideño, sino que también incluyó actuaciones musicales, fuegos artificiales y acrobacias. Aunque una llovizna ligera hizo acto de presencia durante la noche, fue unos minutos después del encendido del árbol cuando una tromba de agua puso fin al acto.

El grupo Paradise, en tributo a Coldplay, puso la nota musical con algunas de las canciones más icónicas de la banda de rock. El público pudo disfrutar de Yellow, A sky full of stars o Sparks mientras los fuegos artificiales pintaban el cielo.

Reflexionar sobre el medioambiente

El gerente del centro comercial, Francisco Javier Ramírez, se dirigió a los asistentes para destacar algunos de los aspectos más importantes del árbol, que este año está dedicado al espacio. «Hemos querido mirar al cielo en inspiración a la curiosidad humana y la aventura, pero también para recordar que solo tenemos un hogar y es este planeta», expresó. En este sentido, Ramírez explicó que las imágenes de los planetas, colgadas en el árbol, son un símbolo del deseo de mejorar; las estrellas son las guías en el camino de los valores y los astronautas todas las personas. «Encendemos las luces del espíritu de la Navidad pero también las luces para encender la conciencia, la empatía y la esperanza», afirmó.

Con un gorro de Navidad y un vestido rojo traído del mismo Polo Norte se encontraban Marina y su madre Ingrid. La pequeña de dos años ya había visto el encendido del Centro Comercial El Muelle y hoy pretendía asistir al del Los Alisios. En el mismo grupo se encontraban José, Cristina y Martina. José explica que es «como un niño chico» y le encanta cualquier sarao si tiene música, luces y gente.

Durante la canción The Scientist los acróbatas Levi y Estrella desafiaron las leyes de la gravedad con piruetas llenas de magia. Tras el concierto, llegó el momento más esperado: el encendido. Con una cuenta atrás los asistentes dirigieron sus ojos sobre el árbol, que seguirá brillando hasta que finalicen las fiestas.