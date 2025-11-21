La Fundación Internacional Alfredo Kraus conmemora el 98 aniversario del tenor con actos en Gran Canaria

La Fundación Internacional Alfredo Kraus, que preside Rosa Kraus Ley, conmemora el 98 aniversario del nacimiento del tenor con la celebración de varios actos, gracias a la implicación de distintas instituciones: Cabildo de Gran Canaria, Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y Casa de Colón.

Los actos del lunes 24 de noviembre darán inicio con la tradicional ofrenda floral ante el busto de Alfredo Kraus que preside el hall del Auditorio que lleva su nombre, continuando a las 19:00 horas en la Sala Sinfónica con el XXIII Homenaje a Alfredo Kraus. Los protagonistas de la gala lírica de este año serán la soprano Jessica Pratt, el maestro Karel Mark Chichon y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, quienes propondrán un atractivo programa que comprende grandes arias de ópera, oberturas de ópera y opereta de los siglos XVIII y XIX, de autores como Antonio Salieri, Wolfgang A. Mozart, Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Franz von Suppé y Jacques Offenbach.

El XXIII Homenaje a Alfredo Kraus, organizado por la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y la Fundación Internacional Alfredo Kraus.

Conferencia en la Casa de Colón

Los actos del 98 aniversario proseguirán el miércoles 26 de noviembre con la conferencia ‘Mozart, Néstor y Alfredo Kraus: Visiones del ‘Don Giovanni’, que impartirá el director gerente del Museo Néstor, Daniel Montesdeoca, en la Casa de Colón, a las 19.00 horas.

Entre abril y mayo de 1931, Néstor se encontraba ultimando los cartones de las escenografías y figurines para la producción del ‘Don Giovanni’ con destino al Teatro Pigalle de París. Por aquellas fechas, Alfredo Kraus apenas contaba con cuatro años de edad. Nada hacía presagiar que aquel niño se convertiría, con el tiempo, en uno de los más afamados tenores de la segunda mitad del siglo XX. En todo caso, Mozart los unió, pues ambos se enfrentaron a la simbología de una ópera repleta de elementos sobrenaturales, tan al gusto de la estética nestoriana como para los matices vocales del cantante.

Este difícil engranaje da pie a Daniel Montesdeoca para desentrañar los emblemas de una obra que trata de la erótica ensoñación de un personaje, enfrentado al drama del amor, la pasión y la muerte. Lorenzo da Ponte, el propio Mozart, Michel Benois, Maria Kousnezoff, y el elenco de la producción de Salzburgo de 1969, en la que Alfredo Kraus, trasmutado en Don Ottavio, se acompaña de Zerlina, Leporello, Masseto, el Comendador, Donna Anna y de Donna Elvira; al igual que la de otros nombres ya olvidados, nos guiarán por una tragicomedia repleta de sorpresas.

Daniel Montesdeoca (Las Palmas de Gran Canaria, 1966), director gerente del Museo Néstor, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca y magíster en Museografía y montaje de exposiciones por la Universidad Complutense (Madrid). Además, cursó en la Universidad de St. Andrews (Escocia), como estudiante del programa Erasmus, las materias de Art Nouveau on the Continent, Modern Sculpture, y Arts and Crafts Movement. Especialista en la presencia de los orientalismos en Occidente, la historia del jardín, y las artes decorativas, ha desarrollado una amplia carrera como conferenciante, comisario de exposiciones y ensayista.

Esta conferencia está organizada por la FIAK, que cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, y la colaboración de la Casa de Colón, sede habitual de muchas de las actividades de la Fundación.