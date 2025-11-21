Inscripciones abiertas para el Campus de Navidad 2025 en Las Palmas de Gran Canaria: cómo y dónde apuntarse

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Educación, abrirá este martes 25 de noviembre el plazo de inscripción para el Campus de Navidad 2025, una iniciativa dirigida al alumnado de educación infantil, primaria y aula enclave de centros ordinarios de educación infantil y primaria. Las solicitudes se habilitarán en la web www.activalpgc.com , donde podrán tramitarse hasta las 13:00 horas del miércoles 26 de noviembre.

Como recuerda la concejala de Educación, Nina Santana, el Campus de Navidad se ha consolidado como un recurso municipal clave para favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones escolares y ofrecer al alumnado un entorno seguro en el que disfrutar de actividades educativas, cooperativas y creativas. Las propuestas se desarrollarán los días 22, 23 y 24 de diciembre, en horario de mañana, en diez centros educativos públicos de la ciudad.

La concejala ha destacado que “los centros educativos vuelven a convertirse en espacios de encuentro donde los niños y niñas seguirán teniendo la oportunidad de convivir, crear nuevas amistades y disfrutar de un entorno familiar y seguro. Hemos apostado por un programa que utiliza el juego, el movimiento y las dinámicas cooperativas como herramientas para reforzar la convivencia, la igualdad y el respeto, valores fundamentales para su desarrollo personal”.

Acogida temprana

Santana ha subrayado que “el campus ha ofrecido una alternativa de ocio educativo en estas fechas, fomentando la creatividad, la imaginación y las competencias del alumnado a través de actividades adaptadas a cada edad. Nuestro objetivo siempre ha sido optimizar el uso de los colegios como espacios de esparcimiento para la infancia y garantizar a las familias un recurso de calidad durante el periodo vacacional”.

Así, el servicio contará con acogida temprana de 07:30 a 08:15 horas y actividades entre las 08:30 y las 13:00 horas, permitiendo al alumnado participar en dinámicas de ocio educativo pensadas para potenciar la creatividad, la convivencia y la adquisición de valores como el respeto, la igualdad y la tolerancia.

Actividades

La programación incluye juegos cooperativos que fomentan el trabajo en equipo y las habilidades sociales; actividades musicales y escénicas vinculadas a la Navidad, que se presentarán en la fiesta del último día; y propuestas lúdicas y creativas que incorporan manualidades, pequeños retos, dinámicas al aire libre y actividades adaptadas a las edades de cada grupo.

Los centros que acogerán esta edición del Campus de Navidad serán: CEIP Aguadulce, CEIP Alcalde Ramírez Bethencourt, CEIP Atlántida, CEIP Cervantes, CEIP Doctor Juan Negrín, CEIP Don Benito, CEIP Galicia, CEIP Hoya Andrea, CEIP Santa Catalina y CEIP Valencia.

Orden de inscripción

El campus está dirigido al alumnado que durante el curso 2025/2026 esté matriculado en educación infantil de 3 a 5 años o en primaria de primero a sexto. El alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en Aulas Enclave de centros ordinarios de Educación Infantil y Primaria y/o con apoyo permanente en el aula ordinaria o con discapacidad motora escolarizado en centros de educación preferente deberá preinscribirse en el CEIP Aguadulce o en el CEIP Don Benito.