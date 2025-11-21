Oneport alerta sobre los «riesgos cercanos» que afronta el Puerto de Las Palmas
La patronal celebró este viernes el acto navieño en un hotel de la capital grancanaria
Las patronales portuarias Oneport y Provicanarias celebraron este viernes el tradicional encuentro navideño en el que su presidente, José Mayor, destacó que el Puerto de Las Palmas atraviesa un momento de estabilidad comercial. Sin embargo, advirtió que «existen riesgos cercanos» derivados del crecimiento de puertos competidores como Dajla, «con tasas inferiores y fuera del control de exigencias de la Unión Europea».
El encuentro, que se celebró en el hotel Occidental Las Palmas, contó con la presencia de una amplia representación empresarial del Puerto de Las Palmas, así como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, entre otros.
Reclamo de igualdad de trato y prudencia en la promoción exterior
Mayor insistió en que el mantenimiento del liderazgo del Puerto de Las Palmas exige una vigilancia activa y constante, poniendo el foco en la defensa de la igualdad de trato para todas las empresas portuarias y organizaciones empresariales, así como una estrategia sólida de promoción exterior, alertando de que ciertos viajes o acciones pueden «restar» más que sumar si no se planifican adecuadamente. En el mismo sentido, llamó a gestionar con cautela el actual auge del tráfico de cruceros, recordando que ya hay voces entre los armadores que muestran preocupación por la subida de tarifas aplicada en algunas escalas.
Avituallamiento y futuro energético, claves para La Luz
Respecto al futuro del puerto, Mayor recalcó la necesidad de que Las Palmas se mantenga en la «línea de salida del avituallamiento», un mercado clave que se enfrenta a incertidumbres por la transición energética global. Para concluir, afirmó que Oneport seguirá trabajando «con firmeza y predisposición» para defender los intereses de La Luz.
