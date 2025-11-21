El Risco de San Nicolás arranca sus fiestas con el pregón de José Eduardo Ramírez

El barrio del Risco de San Nicolás, en Las Palmas de Gran Canaria, abrió este jueves sus fiestas con la lectura del pregón a cargo del concejal de Movilidad, Empleo y Distrito Centro del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, en un emotivo acto celebrado en la cancha deportiva de la Calle Álamo.

Durante su intervención, Ramírez ofreció un pregón cargado de historia, reconocimiento y sentimiento, en el que destacó la profunda identidad del Risco, un barrio “que nació de la roca y de la esperanza, levantado a mano por familias humildes que convirtieron una ladera en un hogar”. El concejal manifestó el orgullo que supone volver a pregonar estas fiestas –tras hacerlo en 2015–, en esta ocasión como portavoz de los trabajadores y trabajadoras del Distrito Centro, distinguidos este año por la Comisión de Fiestas como pregoneros colectivos del barrio.

“El Risco de San Nicolás es un libro abierto”

“El Risco de San Nicolás es un libro abierto”, afirmó el edil. “Cada piedra, cada escalera y cada casa cuentan una historia escrita por generaciones enteras, un relato de lucha, dignidad, solidaridad y memoria”. Además de hacer un recorrido por la historia del barrio, Ramírez rindió homenaje a su identidad cultural, recordando que el Risco ha sido un espacio de convivencia, creatividad y transmisión oral.

El concejal dedicó también un apartado especial a las mujeres del Risco, a quienes describió como “la columna que ha sostenido este barrio durante generaciones”, mujeres que “lo dieron todo, criaron a muchos y mantuvieron encendida la vida del barrio incluso en los momentos más duros”.

Ramírez puso en valor la labor de la Asociación Vecinal y Cultural Cofiris y de todos los colectivos que impulsan el tejido comunitario del Risco, así como la de los trabajadores y trabajadoras del Distrito Centro –que acompañaron al concejal en el escenario al final de la lectura del pregón–, que “con su entrega y compromiso diario aseguran que la ciudad no se detiene: son el puente entre las políticas públicas y la vida real de los barrios”.

El edil también evocó la profunda devoción del barrio por San Nicolás de Bari y la Virgen de Loreto, figuras que han acompañado a sus vecinos desde mediados del siglo XX. Finalmente, el concejal subrayó el presente y el futuro del Risco, un barrio que “avanza sin perder su esencia, construyendo oportunidades sin renunciar a su identidad”.

El pregón concluyó con un mensaje emotivo y cercano: “Que la alegría suba y baje por las escaleras; que la memoria no se pierda; y que la esperanza siga creciendo en cada esquina del Risco. ¡Viva el Risco de San Nicolás y vivan sus vecinos!”.

Programa de actos

Las celebraciones continuarán durante las próximas semanas con una amplia programación dirigida a todos los públicos. Este viernes 21 se celebrará la Gala de Elección de la Lady y Gran Lady de las Fiestas, seguida de la actuación del grupo Aseres a última hora de la noche.

El sábado 22, la jornada comenzará con una exposición de coches clásicos a cargo del Club 600 Gran Canaria, a la que seguirá un festival coreográfico y, a mediodía, la tradicional verbena del solajero con Banda 2. Por la noche tendrá lugar la Gala de Elección de la Reina de las Fiestas y, posteriormente, una verbena amenizada por la orquesta Armonía Show.

El domingo 23 será una de las jornadas centrales del programa, con el recibimiento a los vecinos de Sardina del Sur para el acto de hermanamiento, la salida y traslado de la imagen de San Nicolás a la cancha de la calle Álamo y la posterior eucaristía acompañada por el Koro de la Vega. Tras ello, el barrio celebrará un almuerzo vecinal, seguido de la actuación de Pepe Benavente y una verbena a cargo del grupo Luz de Luna.

Actividades deportivas y recreativas

La programación infantil continuará el miércoles 26 con actividades deportivas y recreativas en la cancha del barrio. El viernes 28 volverá a celebrarse el esperado acto “No mires, participa”, que incluirá una escala en hifi, la actuación del grupo Los Salaitos y un baile con Kim Peke Show.

El sábado 29 el barrio recibirá la visita de los tradicionales papagüevos, que recorrerán las principales calles del Risco, y por la noche tendrá lugar un homenaje a vecinos y vecinas, seguido de un baile con Tony Martos. El domingo 30 se celebrará la excursión de convivencia al campo organizada por Cofiris.

El miércoles 3 de diciembre, el antiguo club de mayores acogerá una merienda y la actuación de la Parranda Amigos Isleños. El viernes 5, víspera del día grande, el barrio disfrutará de un pasacalle, seguido de la Noche del Vecino, un encuentro comunitario en el que las familias podrán compartir mesa y celebración. La noche culminará con la actuación de Pepe Benavente y una descarga de fuegos artificiales a medianoche para anunciar la festividad del patrón.

El sábado 6 de diciembre, festividad de San Nicolás de Bari, la jornada comenzará con la tradicional diana floreada a primera hora de la mañana, mientras que por la tarde se celebrará la solemne procesión de los patronos por el recorrido habitual. Finalmente, el lunes 8 de diciembre el barrio honrará a la Virgen de Loreto con una eucaristía en la que se realizará la presentación y bendición de los niños del barrio, y por la tarde se celebrará la misa dedicada a los difuntos del Risco, poniendo el broche final a las fiestas de 2025.