Una salida de emergencia inútil y cables colgando: orden de paralización para la discoteca Euphoria de Las Palmas de Gran Canaria

El área de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado la paralización de la discoteca Euphoria, ubicada en la calle Los Martínez de Escobar, en la zona Puerto, tras desestimar "íntegramente" las alegaciones presentadas por el propietario del establecimiento.

La resolución municipal establece que, en caso de incumplimiento, habría una instrucción a la Policía Local para su clausura y precinto.

El documento recoge múltiples quejas vecinales por molestias procedentes de la música del interior del local tras un primer informe policial realizado el pasado 25 de febrero.

Las razones

La acumulación de denuncias y los primeros informes de la Policía Local llevaron a la verificación del estado del establecimiento en cuanto a medidas de seguridad.

La inspección técnica detalla "deficiencias graves" que van más allá del ruido y que incluyen modificaciones estructurales no autorizadas, medidas de seguridad contra incendios, salidas de emergencia inadecuadas, instalaciones eléctricas deficientes y mala ventilación, por lo que los técnicos consideran que supone un riesgo para la seguridad pública.

De ellas, se enumeran irregularidades que tienen que ver con la seguridad como eliminación de una escalera de evacuación "creando un fondo de saco" que impide la doble alternativa de salida hacia la planta superior o que las puertas de emergencia "están obstaculizadas con cajas y otros materiales" e incumplen la anchura máxima permitida.

También, detalla la existencia de "escalones aislados y puertas sin visibilidad" que impiden una circulación segura.

La falta de extintores en zonas clave es otro de los motivos que justifican la orden de paralización municipal. La resolución recoge que hay una "vulneración de compartimentación de incendios" entre la discoteca y el edificio de viviendas a través de huecos de comunicación "que no están sellados".

Añade que el estado de la entreplanta es "precario" y es usado como "almacén improvisado".

Por último, las deficiencias en la instalación eléctrica tienen que ver con la existencia de "cables colgantes, conexiones al aire y cajas de protección sin tapa".

Procedimiento

El documento recoge que la primera denuncia, la del 25 de febrero, constató "fehacientemente" que, tanto en el interior como en el resto de zonas comunes del edificio "se escucha la música y las vibraciones producidas por la discoteca del bajo", pero a ella se sumó otra queja el 3 de marzo de 2025, reiterando las molestias.

El 31 de marzo, el propietario presentó las primeras alegaciones, pero el informe técnico emitido el pasado 11 de agosto desplazó el foco de las molestias por ruido a una supuesta vulneración de la normativa de seguridad y edificación en base a las inspecciones físicas en el lugar.

La resolución aclara que el procedimiento "no es sancionador", sino que se trata de un "control administrativo" para garantizar que la actividad cumpla con la normativa de seguridad y urbanística, a pesar de que la licencia original data de 1968.

Pese a la orden municipal emitida hace 10 días, el local anunciaba este viernes en sus redes sociales que están "abiertos".