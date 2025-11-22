Una Navidad alucinante llega a Alisios con más de 250.000 bombillas y actividades hasta Reyes

‘Una Navidad alucinante’ ha llegado ya a Alisios, el centro comercial de Las Palmas de Gran Canaria que este sábado procedió a iluminar el árbol de 16 metros de altura que, instalado en la plaza central, es el eje de una innovadora decoración navideña. Unas 3.000 personas se agolparon en la plaza desde primera hora de la tarde para disfrutar de las actuaciones y del acto de encendido, aunque en la planta alta miles de personas se agolpaban para no perderse ni un detalle.

Más de 250.000 bombillas iluminan este año este conocido centro comercial de la capital grancanaria, repartidas entre cortinas, guirnaldas en el techo, 15 cajas de regalo de dos metros por dos, seis árboles distribuidos a lo largo de la superficie y uno de 16 metros de altura en la plaza central. Además, hay una estrella fugaz de siete metros de ancho por tres de alto, renos, enanos y otros personajes vinculados con la Navidad, y la Casa de Papá Noel, entre otros elementos. Todo un despliegue para fidelizar a su clientela durante las semanas que duran la campaña.

No quisieron perdérselo

Patricia González y su hija Valeria llegaron a las seis de la tarde y no lamentaron la espera de una hora y media antes del inicio del acto porque, entre otros motivos, consiguieron posicionarse en primera fila. Esta es la segunda vez que estas vecinas de Ciudad del Campo acuden a este centro comercial para vivir en directo la iluminación.

Uno de los elementos decorativos del centro comercial. / José Carlos Guerra

Más temprano aún llegaron Yamiley Jorge y Martín Mújica, dos cubanos que llevan residiendo en Las Palmas de Gran Canaria desde hace siete años. Yamiley cuenta que lo que más les gusta «es la alegría y ver el encendido, que en mi país no lo tenemos» y toda la decoración. Por ese motivo, siempre que pueden acuden a actos similares. Llegaron al centro comercial a las 16.30 horas y antes de buscar sitio en primera fila aprovecharon para hacer alguna compra y tomarse algo en una terraza. Confiesa que viven la Navidad a lo grande y que ya tienen decorada su casa desde hace dos semanas «y ya hemos hecho algunas compras».

Una de las actuaciones de la gala de encendido navideño de Alisios / José Carlos Guerra

Una gala llena de sorpresas: Grinch, Papá Noel y música

El acto organizado por Alisios fue más allá del encendido de la iluminación. La actriz y presentadora canaria Yanely Hernández fue la encargada de presentar una gala repleta de actuaciones de Fasur y una escuela de danza, y sorpresas como la aparición del Grinch y del propio Papá Noel con un reno, emocionando al público asistente, en especial a los más pequeños.

Este sábado, advirtió Yanely, «se consiguió conectar Alisios con el Polo Norte».

Concierto de Los Salvapantallas por su 25º aniversario

La noche continuó con la actuación del grupo Los Salvapantallas, que aprovechó la ocasión para celebrar su 25º aniversario subiendo al escenario a artistas como Cristina Ramos, Fasur Rodríguez, Beatriz Pérez, Ginés Cedrés y la propia Yanely Hernández.

El centro comercial Alisios se iluminó este sábado para dar comienzo a la campaña navideña / José Carlos Guerra

El encendido navideño ha sido el primero de un conjunto de actos que se van a desarrollar en este centro comercial de la capital grancanaria hasta el día de Reyes y que incluyen actuaciones musicales, espectáculos, talleres y las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, entre otros.

Próximos eventos navideños en Alisios

Para empezar, el próximo viernes, a partir de las 17.00 horas, Santa Claus participará en un pasacalles con varios elfos y otros personajes queridos por los más pequeños y recorrerá todos los rincones de Alisios. Al día siguiente se inaugurará la Casa de Papá Noel, que se ha ubicado en la plaza central. Para poder visitar esta instalación, será necesario obtener una entrada gratuita a través de la página web de Alisios y para ello habrá que estar pendientes de las redes sociales del centro comercial porque será allí donde se anuncie el momento en el que se ofrezcan estos tickets a lo largo de la semana.