La Navidad en Las Palmas de Gran Canaria, acto a acto

Una ciudad entera convertida en postal navideña. Así será Las Palmas de Gran Canaria este diciembre con su programa «Sueña la Navidad», una invitación a vivir la magia en familia, recuperar las tradiciones y dejarse sorprender con espectáculos de luz, música y alegría que recorrerán todos los distritos. Desde el 26 de noviembre hasta el 6 de enero, la ciudad se convertirá en el corazón de la Navidad en Canarias.

El ambiente festivo se sentirá desde finales de noviembre con el encendido progresivo de luces navideñas en varias plazas de la capital. Lomo Blanco, Lomo Los Frailes, Altavista, Juan Pablo II y la plaza de La Feria serán los primeros en brillar, calentando motores para el gran encendido oficial del 4 de diciembre. Ese día, más de cuatro millones de luces LED envolverán Las Palmas de Gran Canaria en un resplandor inolvidable, con eventos especiales en Santa Catalina y Santa Ana.

La plaza de Santa Catalina se transformará en un auténtico parque temático navideño con pista de hielo, feria de atracciones, un mercado lleno de curiosidades, una Casa de la Navidad y escenarios para conciertos. El Market navideño, activo desde el 4 de diciembre, tendrá horarios amplios y pensados para todos los públicos.

Por su parte, Santa Ana no se quedará atrás, acogiendo grandes eventos como el tradicional Concierto de Navidad de Los Gofiones, espectáculos de videomapping sobre la Catedral (los días 18, 19 y 20 de diciembre) y un potente despliegue de luz y sonido cada noche.

Una programación diseñada para crear recuerdos en familia

Talleres creativos, repostería navideña, elaboración de tarjetas, juegos tradicionales y actividades culturales se sucederán cada sábado por la tarde (17:30-19:30) y domingo por la mañana (11:00-13:00) en Santa Catalina. Además, el 13 de diciembre, la ciudad celebrará su ya habitual recogida solidaria de juguetes en Santa Ana.

También las Bibliotecas Municipales participarán con propuestas literarias y creativas pensadas para que niños y niñas se acerquen a la Navidad desde los libros y la imaginación.

Del 26 al 28 de diciembre, el público podrá disfrutar de una experiencia inolvidable en el Teatro Pérez Galdós con el espectáculo conmemorativo de ZALAKADULA, una compañía mítica en Canarias que celebra sus tres décadas de vida escénica con lo mejor de su repertorio: desde Bajo el mar hasta Tamarania.

Los nacimientos tradicionales siguen siendo parte fundamental de estas fiestas. El Belén de San Telmo se inaugurará el 15 de diciembre a las 19:00 horas, mientras que la Asociación Lo Divino mostrará su entrañable Belén Canario a partir del 12 de diciembre en el Espacio Cultural Jesús Arencibia.

Cada noche, los barrios de Santa Ana, Triana y La Puntilla vibrarán con espectáculos de luz y sonido. Los pases serán a las 19:30 horas todos los días, con una función extra los fines de semana a las 20:30. Una combinación perfecta de tecnología y emoción para toda la familia.

Música en vivo: una Navidad que también se escucha

El Ayuntamiento ha preparado un cartel musical que lo tiene todo: grupos populares, bandas locales, DJs, música clásica y conciertos temáticos. En Santa Catalina sonarán bandas como La Década Prodigiosa, Los Lola, Los Salvapantallas, Kilombo Improvisado o Reina de Sal, en un calendario continuo de actuaciones desde el 4 de diciembre.

Vegueta también se llenará de música con una nueva edición de «Música en el corazón», mientras que el Auditorio Alfredo Kraus acogerá las cantatas 1, 2, 4 y 6 del Oratorio de Navidad de Bach los días 20 y 21 de diciembre.

Los más pequeños vivirán uno de los momentos más esperados del año con la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos a la Base Naval. Este momento dará paso a una cabalgata espectacular, cuyo formato aún se guarda como sorpresa, pero que promete cerrar las fiestas por todo lo alto.

El año se despedirá en Santa Catalina con una gran fiesta de Nochevieja que reunirá a artistas como Tonny Tun Tun, Armonía Show, Leyenda Joven, DJ Valdi y DJ Promaster, además de fuegos artificiales que iluminarán el cielo de la capital de 22:00 a 05:30.

Y para rematar las fiestas, la tradicional Noche de Reyes traerá dos escenarios vibrantes: en Santa Catalina, con actuaciones de Señor Natilla, Que Chimba, Toni Bob y un tributo a Fito y Fitipaldis; y en la zona de San Telmo, San Bernardo y Alameda de Colón, con más conciertos hasta la medianoche.