La Policía estrena el sistema EES en la Regata ARC y agiliza los trámites en el Puerto de Las Palmas
La Brigada de Extranjería y Fronteras desplegó un operativo especial para garantizar el control documental y la seguridad durante una de las citas náuticas más importantes del Atlántico.
La Regata Atlantic Rally for Cruisers (ARC) ha iniciado su 40.ª edición con un amplio dispositivo de control fronterizo desplegado por la Policía Nacional en el Puerto de Las Palmas. El Puesto Fronterizo Marítimo, integrado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, activó un operativo especial para garantizar el correcto desarrollo de una de las competiciones náuticas más importantes del Atlántico.
Cada año, la ARC convierte a la capital grancanaria en epicentro internacional de la vela, con dos rutas diferenciadas. En esta edición 2025, la ARC Plus —que zarpó el 9 de noviembre— fue la primera en activar los controles específicos. El grueso de participantes lo hizo el 23 de noviembre, fecha de salida de la ARC clásica, también supervisada por el dispositivo policial.
Desde 1986, más de 7.000 embarcaciones y miles de navegantes han atravesado el Atlántico dentro de esta regata, lo que exige un trabajo continuado del Puesto Fronterizo para asegurar tanto la verificación documental como la protección integral en la zona portuaria.
Este año, los agentes realizaron controles a 1.200 navegantes y supervisaron la salida de 239 veleros, consolidando un operativo de gran volumen y precisión.
Estreno del sistema europeo EES
La edición de 2025 supuso un hito para el control fronterizo en Canarias: por primera vez se utilizó el Sistema de Entradas y Salidas (EES), recientemente implantado en el espacio Schengen. Esta tecnología permitió acelerar los trámites, reducir las colas y reforzar la seguridad en los accesos, facilitando un registro biométrico más exhaustivo de los viajeros extracomunitarios.
A la incorporación del EES se sumó el despliegue de la Unidad Móvil de Fronteras, instalada directamente en el muelle deportivo. Esta herramienta acercó los servicios a las tripulaciones, haciendo más eficiente la gestión antes de su travesía atlántica.
Refuerzo de la seguridad en el muelle deportivo
El operativo no se limitó al control documental. La presencia continuada de los funcionarios de Fronteras en la base de operaciones de la ARC contribuyó a incrementar la seguridad general del muelle, protegiendo las embarcaciones y prestando apoyo directo a los participantes en los días previos a la salida.
Con esta actuación, el Puerto de Las Palmas vuelve a demostrar su capacidad para acoger eventos náuticos internacionales de gran magnitud, combinando tradición deportiva y estrictos protocolos de seguridad.
