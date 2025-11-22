La ARC tiene acento canario: así es el único barco de las islas que participa en el rally de este año

El sueño de uno se convirtió en la aventura de cinco amigos que mañana partirán desde el Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas rumbo a la isla caribeña de Santa Lucía a bordo del Keep Sailing V, un catamarán en el que se habla con acento canario. Jaime Lang Lentong, Bjorn Christ, Carlos Gallardo, Manolo Lorenzo y Pilar Socorro son los cinco miembros de la tripulación de la única embarcación canaria que participa en la edición número 40 de la ARC que parte hoy, a partir de las once. Estos días han ultimado todos los detalles para asegurarse de que no les faltará nada durante las tres semanas de travesía, incluyendo ambrosías, galletas, café y bebidas de reconocidas marcas de las islas.

El Keep Sailing V es un catamarán de unos 15 metros de eslora y ocho de manga que, entre todos sus espacios, ofrece a los navegantes casi 150 metros cuadrados de espacio. Jaime Lang Lentong explica que es un barco muy cómodo y espacioso que cuenta con cuatro camarotes con baño tipo suite y «dos conejeras» que son unas cabinas a las que se accede desde la cubierta de proa en las que duerme la tripulación cuando la embarcación está alquilada, aunque para este viaje se están utilizando como almacén de parte de los víveres.

Dos de los tripulantes del 'Keep Sailing V', barco canario de la ARC / Andrés Cruz

Y es que el Keep Sailing V es uno de los diez barcos de la empresa con el mismo nombre que Lang Lentong fundó hace unos años como fruto de la fusión de su pasión por la navegación y su formación en marketing y comercio exterior.

Una aventura que nació como un viaje inaugural

Este fue el último barco en sumarse a la flota y que ahora sea el barco en el que estos cinco amigos emprendan la aventura a través del océano Atlántico es culpa de Carlos, que se incorporó al grupo inicialmente como cliente.

Así es el único barco de Canarias que participará en la ARC / Andrés Cruz

Jaime cuenta que cuando fue a buscar el barco en 2024 a un astillero francés, ofertó la posibilidad de disfrutar del viaje inaugural y uno de sus clientes fue Carlos. Ahora, todos se han dejado llevar -aunque reconocen que solo necesitaron escuchar la propuesta- por su sueño que solo es el principio porque se han puesto como objetivo recorrer, poco a poco, a través del mar.

Experiencia náutica y convivencia a bordo

Todos tienen experiencia náutica. Jaime, que es el capitán, se inició en la vela en la infancia en el Real Club Náutico de Gran Canaria, donde compitió en la categoría de vela ligera y donde más tarde fue entrenador. También fue allí donde conoció a uno de sus compañeros de aventura, Manolo. Años después se unió al grupo Bjorn que viene del mundo del motor, Carlos lleva navegando 13 años y Pilar, que es la mujer del capitán, también varios años haciendo pequeñas travesías.

Están confiados en que la convivencia durante las tres semanas que dura el trayecto entre Gran Canaria y la isla caribeña de Santa Lucía y el tiempo que estén en el Caribe será buena, y de hecho ya han entrenado para habituarse. La ventaja es la amplitud del barco, que permite los momentos de intimidad.

Preparados ante los riesgos y con provisiones para la travesía

Confiesan que el mayor temor que tienen es que uno de ellos caiga al agua y por ello han entrenado cómo lograr que vuelva a subir a bordo, y aseguran que las condiciones del mar en este viaje son menos agitadas que entre las islas, lo que unido a su experiencia como navegantes les hace pensar que no tendrán problemas de mareos.

Y aunque la regata es a vela, llevan dos tanques de 500 litros de combustible, otros dos de 300 litros de agua y dos desalinizadoras, por lo que tienen garantizada el agua dulce durante todo el viaje. «Ducharse todos los días con agua dulce es un superprivilegio en una embarcación sin tener que estar racionalizar mucho».

Esther Medina Álvarez

Además de las galletas, el chocolate y las bebidas canarias, llevan las despensas llenas y varios congeladores donde llevan carne y otros alimentos. El pescado que coman lo pescarán ellos mismos. También llevan tablas de paddle surf y otros ‘juegos’ para entretenerse cuando lleguen al Caribe.

Una travesía de 2.700 millas hacia Rodney Bay

El Keep Sailing V partirá mañana hacia el Caribe junto a otros 145 barcos, a partir de las 11:00 horas. Por delante les quedarán 2.700 millas náuticas hasta el puerto de Rodney Bay, en la isla de Santa Lucía. Aunque el tiempo previsto para que todos los participantes hayan llegado a la meta, el récord de la travesía es de ocho días, seis horas, 29 minutos y 15 segundos, que fue el tiempo que tardó el estadounidense George David en llegar a bordo del Rambler 88, en 2016.

En total, serán 802 tripulantes con edades comprendidas entre los seis y los 80 años de 31 países distintos. Los más representados son Reino Unido, con 51 embarcaciones, Alemania, con 12, Francia con 10.

El mayor de los barcos que participa en este rally es el Vantanera, que mide 30,6 metros de eslora, y el más pequeño es el Heartbeat 2, que tiene una longitud de 10,34 metros.