Felipe Guerra, investigado en el 'caso Valka', aparece vinculado a 42 productos financieros

Felipe Guerra, el empresario que presuntamente se benefició de un trato de favor por el suministro de agua al área de Parques y Jardines de Las Palmas de Gran Canaria, aparece vinculado a 42 productos financieros, de los que es titular de siete y aparece como representante o autorizado en 35 cuentas bancarias o depósitos a plazos. Así lo refleja el informe elaborado por el Área de Delincuencia Patrimonial y Económica de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, que analiza el patrimonio de Guerra y del exjefe del área, Miguel Ángel Padrón, para averiguar los posibles enriquecimientos en la quinta pieza separada por la presunta trama de corrupción del caso Valka.

A raíz del requerimiento del magistrado Rafael Passaro, titular del Juzgado de Instrucción número 2, los agentes analizaron la documentación recabada sobre los contratos o licitaciones bajo sospecha. De la misma forma, estudiaron la información obtenida en los dispositivos móviles y en los registros de domicilios y oficinas relacionadas con los investigados para determinar el "posible trato de favor o connivencia" entre los responsables municipales y el titular de las mercantiles beneficiarias, así como el supuesto conflicto de intereses debido a su relación societaria a través de la empresa Esvertical.

Otra parte del informe se centró en analizar la situación financiera y patrimonial de los investigados al considerar que esta información "pudiera ser de interés para la investigación" o, en su caso, para asegurar que puedan hacer frente a la posible responsabilidad penal si son considerados responsables. Respecto a Guerra, se expone, además, el entramado empresarial al que se encuentra vinculado.

Los investigadores advierten que 15 propiedades de Padrón pueden ser "fruto de un enriquecimiento ilícito"

De la información patrimonial de Miguel Ángel Padrón, los investigadores extraen que es titular de 18 fincas urbanas. Sin embargo, las que destacan son las 15 que adquirió durante el periodo en el que mantuvo una relación comercial y empresarial con Guerra, así como durante la concesión del préstamo personal de 430.000 euros que habría podido suponer un "retorno encubierto". Una de las propiedades se corresponde con una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria y el resto son fincas ubicadas en Los Llanos de Aridane. Según advierten los agentes, pueden "ser fruto de un posible enriquecimiento ilícito consecuencia de la supuesta comisión de los ilícitos penales por los que ambos son investigados".

Sobre el empresario, la Policía Judicial llama la atención sobre el hecho de que la vivienda de Las Palmas de Gran Canaria en la que reside no consta a nombre de él ni de ningún familiar, sino que el titular del inmueble es la mercantil investigada, Guerra Patrimonial FGG. Esta circunstancia motivó a los agentes a buscar y localizar las propiedades pertenecientes a las mercantiles que son o han sido administradas por el investigado, localizando 22 inmuebles o títulos de propiedad a nombre de estas.

Sobrecostes y facturas infladas

En esta pieza separada se analizan los trabajos en el área de Parques y Jardines desde 2015 hasta 2022 por supuestos sobrecostes superiores al 70% y facturas infladas. También figuran como investigados la exconcejala Inmaculada Medina—primer cargo político que se ha visto implicado en el caso Valka—y el sucesor de Padrón en la jefatura técnica, Sergio González Cubas.

La empresa Guerra Patrimonial FGG encadenó un total de cinco contratos mayores por un importe de 3.872.000 euros con el Ayuntamiento, cuyo responsable es la Unidad Técnica de Parques y Jardines. En concreto, se le adjudicó el suministro de agua de riego para las zonas de Tamaraceite, Lomo Los Frailes, La Galera y San Lorenzo.

Previo a esta sucesión de licitaciones, el empresario presentó en 2009 una oferta en la que informaba de que dispone de un pozo y de la explotación de la presa de Tamaraceite, motivo por el cual estaría en condiciones de llevar a cabo los trabajos de suministro en condiciones ventajosas para el parque de la Mayordomía, las zonas verdes de Tamaraceite y la zona de Siete Palmas. No obstante, los investigadores no encontraron ningún documento en los distintos expedientes de contratación relativo a la certificación o la comprobación de estos argumentos por parte de la administración.

Guerra cuenta con 22 bienes inmuebles o títulos de propiedad a nombre de sus diferentes empresas

La mercantil investigada ha sido beneficiaria, por otra parte, de 13 contratos menores, cuyo responsable fue una vez más la Unidad Técnica de Parques y Jardines. Facturó por estos trabajos otros 29.672 euros por suministros, servicios u obras.

Por su parte, Padrón comenzó su vínculo laboral con el Ayuntamiento en 1999 como personal laboral indefinido y pasó a ocupar el cargo de jefe de la unidad técnica entre marzo de 2018 y junio de 2020. Posteriormente, se reincorporó como jefe de la unidad técnica de Sector Primario del Servicio de Medio Ambiente.