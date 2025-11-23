Lino Chaparro jura como presidente de las Hermandades

El Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgos de Las Palmas de Gran Canaria, nacido en 2001 y consagrado a Santa Ana, patrona de la ciudad, celebró ayer un solemne acto de jura del cargos de sus nuevos miembros, con una misa oficiada por el obispo Cristóbal Déniz en la parroquia de San Agustín, de Vegueta.

La Junta de Gobierno del Consejo, desde el pasado octubre, está formada por elección y tras decisión episcopal por los siguientes miembros: delegado episcopal, el sacerdote salesiano José Antonio Perdigones; presidente, Lino Chaparro Cáceres; vicepresidente, Carlos Rodríguez Cabrera; secretario, Nicolás Lorenzo Ferrera; tesorero, Noé Henríquez Morales; vocal primero, Miguel Rodríguez y Díaz de Quintana; y vocal segundo: José Manuel Olivares Suárez. El abogado Lino Chaparro toma el relevo de José Rocataliata.

El Consejo representa a las Hermandades y Cofradías de Las Palmas de Gran Canaria y goza de personalidad jurídica propia, que ha quedado formalizada una vez se publicó el decreto del obispo con sus nombramientos. En la ceremonia donde juraron sus cargos, seguida por un numeroso grupo de cofrades y familiares, también les fueron impuestas las medallas que los acredita como integrantes de la Junta y al presidente su vara de honor.

Tiene larga historia y no libre de dificultades. En 1928 fue creada una Junta de Semana Santa, por un grupo de feligreses de las parroquias de San Agustín, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, para la organización de las celebraciones de ese año.

El sistema pervivió hasta 1931, cuando el régimen republicano suspendió las procesiones. En 1937 un grupo de cofrades se reunió en el Museo Canario para resucitar la Junta que poco a poco fue acortando su campo de actividades hasta desaparecer en favor de las parroquias.

A mediados de los años setenta, la Semana Santa volvió a tener serias dificultades y se formó una nueva junta en 1978, a la que se le debe el gran desfile procesional del Viernes Santo, la Magna.

Tras una nueva crisis, un grupo de cofrades se reunió en el Gabinete Literario en 2004 y crea la Unión de Hermandades, Cofradías y Patronazgos de Gran Canaria, que durante diecisiete años organizó la Semana Santa.

La Junta que preside Lino Chaparro, tras la ceremonia de ayer, será la responsable de la organización de la próxima Semana Santa.