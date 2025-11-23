Desde el Puerto de Las Palmas al Caribe: Gran Canaria despide a las tripulaciones de los 146 barcos de la 40ª edición de la ARC

Puede que el próximo año Carmen Sánchez se pasee entre los pantalanes del Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas para buscar un barco en el que enrolarse y participar en la ARC. Hasta este domingo, mientras veía como salían las embarcaciones para iniciar esta aventura trasatlántica, no sabía que había quienes cada año lo intentan y le pareció una gran idea.

Esta joven de la capital grancanaria vio en Instagram una publicación en la que se anunciaba la partida de esta regata internacional y decidió acudir, por primera vez, con dos amigas, Lucía y Adela. Confiesa que le gustan los barcos y está más que dispuesta a pasar tres semanas en alta mar para unir la costa de Las Palmas de Gran Canaria con la isla caribeña de Santa Lucía.

Un ambiente multitudinario para la salida de la ARC 2024

Las tres amigas se unieron a los cientos de personas que con admiración y mucho desconsuelo despidieron a este domingo a las tripulaciones de los 146 barcos que este año participan en la edición número 40 de la ARC, pasando por alto las altas temperaturas que reinaban durante la mañana en este recinto portuario.

A partir de las 11.00 horas comenzaron a salir los barcos de los pantalanes para posicionarse fuera del dique hasta que le tocara el turno de la partida, que este año se dividió en tres bloques: 12.30, 12.45 y 13.00 horas. Entre todos ellos, el Keep Sailing V, el único barco canario que participa este año y que fue despedido mientras sonaba por los altavoces Ay, mi Gran Canaria cantada por Los Gofiones.

