Desde el Puerto de Las Palmas al Caribe: Gran Canaria despide a las tripulaciones de los 146 barcos de la 40ª edición de la ARC
El ‘Keep Sailing V’, la única embarcación canaria de este rally, salió el Muelle Deportivo mientras sonaba por la megafonía ‘Ay, mi Gran Canaria’
Puede que el próximo año Carmen Sánchez se pasee entre los pantalanes del Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas para buscar un barco en el que enrolarse y participar en la ARC. Hasta este domingo, mientras veía como salían las embarcaciones para iniciar esta aventura trasatlántica, no sabía que había quienes cada año lo intentan y le pareció una gran idea.
Esta joven de la capital grancanaria vio en Instagram una publicación en la que se anunciaba la partida de esta regata internacional y decidió acudir, por primera vez, con dos amigas, Lucía y Adela. Confiesa que le gustan los barcos y está más que dispuesta a pasar tres semanas en alta mar para unir la costa de Las Palmas de Gran Canaria con la isla caribeña de Santa Lucía.
Un ambiente multitudinario para la salida de la ARC 2024
Las tres amigas se unieron a los cientos de personas que con admiración y mucho desconsuelo despidieron a este domingo a las tripulaciones de los 146 barcos que este año participan en la edición número 40 de la ARC, pasando por alto las altas temperaturas que reinaban durante la mañana en este recinto portuario.
A partir de las 11.00 horas comenzaron a salir los barcos de los pantalanes para posicionarse fuera del dique hasta que le tocara el turno de la partida, que este año se dividió en tres bloques: 12.30, 12.45 y 13.00 horas. Entre todos ellos, el Keep Sailing V, el único barco canario que participa este año y que fue despedido mientras sonaba por los altavoces Ay, mi Gran Canaria cantada por Los Gofiones.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez