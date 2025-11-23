Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desde el Puerto de Las Palmas al Caribe: Gran Canaria despide a las tripulaciones de los 146 barcos de la 40ª edición de la ARC

El ‘Keep Sailing V’, la única embarcación canaria de este rally, salió el Muelle Deportivo mientras sonaba por la megafonía ‘Ay, mi Gran Canaria’

Vista de la salida de la regata ARC desde lo alto de la ciudad

Vista de la salida de la regata ARC desde lo alto de la ciudad

José Carlos Guerra

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

Puede que el próximo año Carmen Sánchez se pasee entre los pantalanes del Muelle Deportivo del Puerto de Las Palmas para buscar un barco en el que enrolarse y participar en la ARC. Hasta este domingo, mientras veía como salían las embarcaciones para iniciar esta aventura trasatlántica, no sabía que había quienes cada año lo intentan y le pareció una gran idea.

Esta joven de la capital grancanaria vio en Instagram una publicación en la que se anunciaba la partida de esta regata internacional y decidió acudir, por primera vez, con dos amigas, Lucía y Adela. Confiesa que le gustan los barcos y está más que dispuesta a pasar tres semanas en alta mar para unir la costa de Las Palmas de Gran Canaria con la isla caribeña de Santa Lucía.

Un ambiente multitudinario para la salida de la ARC 2024

Las tres amigas se unieron a los cientos de personas que con admiración y mucho desconsuelo despidieron a este domingo a las tripulaciones de los 146 barcos que este año participan en la edición número 40 de la ARC, pasando por alto las altas temperaturas que reinaban durante la mañana en este recinto portuario.

Salida del ‘Keep Sailing V’, el único barco canario de la ARC

Salida del ‘Keep Sailing V’, el único barco canario de la ARC

La Provincia

A partir de las 11.00 horas comenzaron a salir los barcos de los pantalanes para posicionarse fuera del dique hasta que le tocara el turno de la partida, que este año se dividió en tres bloques: 12.30, 12.45 y 13.00 horas. Entre todos ellos, el Keep Sailing V, el único barco canario que participa este año y que fue despedido mientras sonaba por los altavoces Ay, mi Gran Canaria cantada por Los Gofiones.

Noticias relacionadas y más

(Habrá ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
  2. La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
  3. Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
  4. Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
  5. Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
  6. Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
  7. Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
  8. Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez

Desde el Puerto de Las Palmas al Caribe: Gran Canaria despide a las tripulaciones de los 146 barcos de la 40ª edición de la ARC

Felipe Guerra, investigado en el 'caso Valka', aparece vinculado a 42 productos financieros

Felipe Guerra, investigado en el 'caso Valka', aparece vinculado a 42 productos financieros

Lino Chaparro jura como presidente de las Hermandades

Lino Chaparro jura como presidente de las Hermandades

'Una Navidad alucinante' llega a Alisios con más de 250.000 bombillas y actividades hasta Reyes

La Navidad en Las Palmas de Gran Canaria, acto a acto

La Lotería Nacional cae en Las Palmas de Gran Canaria

La Lotería Nacional cae en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía estrena el sistema EES en la Regata ARC y agiliza los trámites en el Puerto de Las Palmas

La Policía estrena el sistema EES en la Regata ARC y agiliza los trámites en el Puerto de Las Palmas

La ARC tiene acento canario: así es el único barco de las islas que participa en el rally de este año

Tracking Pixel Contents