Campus de Navidad 2025 en Las Palmas: actividades gratuitas para niños en 10 colegios públicos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Educación, pone en marcha una nueva edición del Campus de Navidad 2025, una iniciativa municipal consolidada que se celebrará los días 22, 23 y 24 de diciembre, ofreciendo una alternativa educativa, lúdica y segura durante el periodo vacacional. Las inscripciones estarán abiertas desde el martes 25 de noviembre hasta el miércoles 26 a las 13:00 horas a través de la web oficial www.activalpgc.com.

El campus está dirigido a menores que cursan educación infantil (de 3 a 5 años) y primaria (de 1º a 6º), incluyendo también a alumnado con necesidades educativas especiales matriculado en Aulas Enclave o con discapacidad motórica, siempre que estén escolarizados en centros ordinarios o de educación preferente. Estos últimos deberán formalizar su preinscripción específicamente en los CEIP Aguadulce o Don Benito.

Con esta propuesta, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la conciliación de la vida familiar y laboral, ofreciendo a las familias un recurso de calidad, gratuito y cercano.

¿Dónde se celebrará el campus?

Las actividades se desarrollarán en diez centros educativos públicos de la capital grancanaria:

CEIP Aguadulce

CEIP Alcalde Ramírez Bethencourt

CEIP Atlántida

CEIP Cervantes

CEIP Doctor Juan Negrín

CEIP Don Benito

CEIP Galicia

CEIP Hoya Andrea

CEIP Santa Catalina

CEIP Valencia

Cada uno de estos espacios se convertirá en un punto de encuentro donde el alumnado podrá interactuar, aprender y divertirse en un entorno seguro y adaptado.

Horarios del campus y programación

El servicio contará con un sistema de acogida temprana desde las 07:30 hasta las 08:15 horas, seguido de una jornada de actividades desde las 08:30 hasta las 13:00 horas. Este horario ha sido diseñado pensando en facilitar la jornada laboral de madres y padres durante los días laborables previos a la Navidad.

La programación del campus incluye:

Juegos cooperativos , enfocados en el trabajo en equipo, la empatía y la convivencia.

, enfocados en el trabajo en equipo, la empatía y la convivencia. Actividades musicales y escénicas con temática navideña, que culminarán en una pequeña actuación festiva el último día.

con temática navideña, que culminarán en una pequeña actuación festiva el último día. Propuestas creativas y lúdicas como manualidades, dinámicas al aire libre, pequeños retos y juegos adaptados a cada etapa educativa.

Como ha destacado la concejala de Educación, Nina Santana, el campus se ha diseñado con un enfoque que prioriza la adquisición de valores como el respeto, la igualdad y la tolerancia, fomentando el desarrollo integral del alumnado a través de metodologías activas y participativas.

“El programa está pensado para que los niños y niñas disfruten del juego y del movimiento, convivan con sus iguales y crezcan en un entorno de respeto e inclusión, lo que también fortalece su autoestima y habilidades sociales”, explicó Santana.

Además, el uso de los centros escolares durante las vacaciones permite optimizar recursos públicos y dar continuidad al uso educativo de estos espacios fuera del calendario lectivo.

¿Cómo inscribirse?

Las plazas son limitadas y se asignarán por orden de inscripción y edad del alumnado. Las solicitudes deben tramitarse únicamente a través de la página web www.activalpgc.com hasta las 13:00 horas del miércoles 26 de noviembre de 2025.

En dicha plataforma, las familias también encontrarán:

Detalles del programa completo

Normativa de funcionamiento

Requisitos de participación

Información de contacto para resolver dudas

Es importante realizar la inscripción dentro del plazo establecido, ya que no se admitirán solicitudes fuera de fecha.