Las Palmas de Gran Canaria alerta de una posible estafa online y desmiente el festival japonés ‘The Japan Vibes’ en Santa Catalina
Al tratarse de un anuncio sospechoso y del que se ha desvinculado la Embajada de Japón, desde Cultura previenen a la ciudadanía
Alerta en Las Palmas de Gran Canaria ante una posible nueva estafa. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria advierte a la ciudadanía sobre un evento cuya organización carece de fiabilidad y que podría resultar una estafa digital, la cita ‘The Japan Vibes’ anunciada en Santa Catalina.
Según el anuncio esta celebración tendría lugar en el mes de mayo y desde el Consistorio aclaran que no tienen ningún tipo de vinculación con ese encuentro ni ha tramitado autorización o permisos ni ha recibido información alguna sobre la veracidad del mismo.
En otras ciudades españolas
Al tratarse de unos hechos que se repiten de forma sospechosa en otras ciudades españolas que han manifestado no mantener relación alguna con esta propuesta de la que la Embajada de Japón en España manifiesta no conocer y reconoce la ausencia de conexión con la misma, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria previene a la ciudadanía de que antes de adquirir entradas o compartir datos personales a través de soportes digitales comprueben siempre la fiabilidad de la fuente.
Según recoge la Embajada japonesa en su web, “Estamos recibiendo numerosas consultas sobre el evento llamado ‘The Japan Vibes’ y queremos informar de que este evento no tiene ninguna relación con la Embajada”. Asimismo, advierten sobre casos similares en otros países.
