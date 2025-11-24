Fallece Zenón Sánchez, Medalla de Oro al Mérito Policial y referente en seguridad

Las Palmas de Gran Canaria despide al exjefe de la Policía Local Zenón Sánchez, un veterano de la seguridad en la capital grancanaria. Ha fallecido a los 75 años y estuvo dedicado al cuerpo durante cuatro décadas. A lo largo del tiempo pudo participar en los planes de seguridad y tráfico de eventos tan importantes como el Carnaval o la Cabalgata de Reyes. El esfuerzo y emoción que ponía en su trabajo merecieron la distinción de la Medalla de Oro al Mérito Policial por el Ayuntamiento capitalino.

El premio fue entregado en 2015 para condecorar su labor en la elaboración de los planes de actuación en eventos multitudinarios como la visita de los Reyes de España, las fiestas de Carnaval o la Gran Canaria Maratón y su colaboración en el dispositivo de seguridad con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en el incendio que afectó a la localidad en 2007.

Sánchez era licenciado en Derecho y destacado luchador yudoca. Después de finalizar su carrera en la élite del judo canario aprobó las oposiciones de la Policía Nacional y Local, aunque finalmente se decantó por la segunda para permanecer en Gran Canaria.

Durante su trayectoria pasó por el área de atestados y tráfico, y además controló los problemas que había con los taxistas y estuvo presente en muchas de las huelgas, donde hizo amistades con muchos de ellos. Pero también hubo momentos difíciles que se le quedaron grabados en la memoria, como la recepción de los féretros de las víctimas del accidente de Spanair. "La imagen de un ataúd pequeño todavía me despierta por la noche", contó Sánchez en una entrevista a este periódico.

Aunque pudo hacer un poco de todo, su salsa eran los eventos, especialmente en la Cabalgata de Reyes o el Carnaval, ya que siempre estaba presente controlando que todo saliera bien. Tanto era así, que coloquialmente lo llamaban el 'cuarto Rey Mago' por su gran implicación en el 5 de enero. Sus primeros pasos en la policía fueron en tráfico, por lo que la planificación de estos eventos era pan comido para él.

