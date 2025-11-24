Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil recupera en el Puerto de La Luz tres coches robados en Europa destinados a África

Los tres automóviles figuraban como sustraídos en Róterdam (Países Bajos) y el valor conjunto de los vehículos recuperados asciende a unos 150.000 euros

La Guardia Civil de Las Palmas, en colaboración con la Agencia Tributaria, interceptó el pasado 28 de octubre tres vehículos sustraídos en Europa durante un control rutinario en el Puerto de la Luz. Estos coches, de marca Toyota y modelo RAV4, se encontraban ocultos en un contenedor con destino a Gambia, un país en África Occidental.

La operación permitió evitar que estos automóviles robados fueran enviados al continente africano.

Un control rutinario

La actuación se enmarca dentro de las labores de prevención que realiza la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil, que se dedica a la lucha contra el tráfico ilícito de vehículos robados.

En esta ocasión, los agentes realizaron un análisis de riesgos sobre la carga de un buque procedente del puerto de Amberes, en Bélgica, y con destino al puerto de Banjul, en Gambia. Tras evaluar la información disponible, los oficiales decidieron inspeccionar un contenedor que suscitó sospechas.

Descubrimiento de los vehículos robados

Al abrir el contenedor, los agentes constataron que la carga declarada no coincidía con la real. En lugar de los bienes informados, dentro del contenedor se hallaron tres coches, todos ellos Toyota RAV4.

Tras realizar las comprobaciones pertinentes, se verificó que los vehículos habían sido robados en la ciudad de Róterdam, Países Bajos, durante el mes de septiembre de 2025. Los coches, cuyo valor conjunto ronda los 150.000 euros, estaban listos para ser enviados a África, donde se desconoce su destino final.

Investigación

Desde el momento del hallazgo, la Guardia Civil se encargó de la recuperación de los vehículos y de la elaboración del atestado correspondiente. Las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, que se encargará de la investigación judicial.

Este tipo de actuaciones pone de manifiesto el compromiso de las autoridades españolas en la lucha contra el tráfico de vehículos robados, que se ha incrementado en los últimos años con destino a mercados fuera de Europa.

