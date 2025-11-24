La Seguridad Social de Canarias una nueva subasta en pleno centro de Las Palmas de Gran Canaria: así es la oportunidad única para inversores

Los inversores en Canarias tienen una oportunidad única de adquirir un local en una ubicación privilegiada en Las Palmas de Gran Canaria. La Tesorería General de la Seguridad Social subastará un local destinado a oficinas con un precio de salida muy atractivo.

La TGSS sacará a puja este inmueble de 49 metros cuadrados con contrato de arrendamiento vigente. El proceso se realizará de manera presencial en la sede de la Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria en la calle Pérez del Toro, número 89.

PI STUDIO

El inmueble está tasado en 122.700 euros, y se pone a disposición de los contribuyentes sin cargas y mantiene un contrato de arrendamiento activo desde el 1 de enero de 2022, lo que supone que el eventual ganador de la subasta deberá respetar la relación contractual vigente.

El local está en el centro de Las Palmas de Gran Canaria

Según el texto publicado por la TGSS en la web de subastas, el bien corresponde al pleno dominio de un local en la planta tercera. La propiedad cuenta con una oficina de 45,21 metros cuadrados y un aseo de 3,87 metros cuadrados, sumando una superficie total construida de 49,08 metros cuadrados.

El local cuenta con una ubicación interior, colindando con otros establecimientos y una terraza. Está situado en la calle Albareda, número 21, en una zona privilegiada. Su localización es inmejorable, a tan solo unos metros del Acuario Poema del Mar, el Centro Comercial El Muelle, el puerto y la Playa de Las Canteras. Esto lo convierte en una excelente oportunidad para inversores que buscan un espacio estratégico en pleno corazón de la ciudad.

¿Qué son las subastas de la Seguridad Social?

Las subastas que organiza la Seguridad Social forman parte de los procedimientos legales para recuperar deudas o ejecutar embargos. Estos procesos se realizan transparente a través de la plataforma oficial de subastas electrónicas del Estado.

Cualquier ciudadano o empresa puede participar registrándose en la sede electrónica y aportando las garantías que se exigen en cada licitación. Los bienes ofertados pueden ir desde plazas de garaje y locales hasta viviendas o terrenos, siempre procedentes de expedientes administrativos de apremio.