Así operaba la banda que robaba motos en Las Palmas de Gran Canaria: un furgón robado, persecuciones y huida a pie

El reciente arresto de dos personas tras una espectacular persecución policial en Las Palmas de Gran Canaria ha puesto al descubierto el modus operandi de una banda especializada en el robo y transporte de motocicletas. El operativo policial, que movilizó a varias unidades de la Policía Local y dejó una mujer herida, permitió desarticular parcialmente el grupo, cuyo vehículo clave era un furgón blanco robado semanas antes.

El punto de partida fue el uso de un furgón robado como herramienta principal para cargar y transportar motos robadas. Este vehículo, sustraído hacía tres semanas, circulaba por la ciudad con total impunidad hasta que fue detectado gracias a la colaboración ciudadana y la rápida actuación policial.

Los integrantes de la banda actuaban en parejas o tríos, operando en zonas de fácil acceso como Las Alcaravaneras, donde fueron vistos arrastrando una motocicleta hasta introducirla en el interior del furgón.

Movimientos coordinados entre barrios y vigilancia policial

Una vez cargada la moto, los ladrones se desplazaban por distintos barrios como La Minilla, La Feria o Schamann, posiblemente en busca de nuevas oportunidades o rutas de escape.

Gracias a la vigilancia de la Policía Nacional, el vehículo fue identificado cuando circulaba por La Minilla. Al intentar interceptarlo, el conductor inició una peligrosa huida a gran velocidad, que derivó en una persecución que abarcó varios tramos urbanos y carreteras principales como la GC-23.

Uno de los rasgos más llamativos del operativo fue el nivel de temeridad mostrado por el conductor, quien condujo en sentido contrario por vías de alta densidad, forzó el cruce de rotondas de forma ilegal y embistió hasta en dos ocasiones al coche patrulla que lo perseguía.

Durante la persecución, el grupo utilizó maniobras bruscas como frenazos repentinos, giros agresivos y cambios de dirección en rotondas para desestabilizar a los agentes e impedir su detención inmediata.

La acción delictiva no solo representó un riesgo para la Policía, sino para toda la ciudadanía. En su huida, el conductor se saltó semáforos en rojo y casi embistió a varios vehículos, hasta que finalmente una mujer que cruzaba por un paso de peatones resultó herida.

La víctima fue atendida con lesiones en la cabeza y extremidades, y trasladada al Centro de Salud de La Feria, donde recibió atención médica tras ser auxiliada por agentes presentes en el lugar.

Tras verse acorralados por el tráfico a la altura del supermercado Aldi, el conductor intentó una nueva evasión. En el proceso, una de las motos robadas cayó del interior del furgón, lo que permitió a los agentes constatar el contenido del vehículo.

Poco después, los implicados abandonaron el furgón en una calle de La Feria con otra motocicleta aún dentro. Intentaron despistar a la policía escondiéndose a pie entre las calles del barrio, lo que derivó en un nuevo operativo de búsqueda.

Arresto gracias a las descripciones y colaboración ciudadana

La localización de los sospechosos fue posible gracias a la descripción de la ropa que llevaban: sudaderas de color rojo y negro. Fueron finalmente interceptados y arrestados en la calle Virgen de Las Antiguas por agentes que patrullaban la zona.

Los detenidos son un hombre de 47 años de nacionalidad española y un menor de 16 años, de origen marroquí. El tercer implicado, que viajaba en la parte trasera del furgón, logró escapar y permanece en busca y captura.

El furgón robado y las motocicletas sustraídas han sido trasladados al Depósito Municipal, donde se mantienen bajo custodia mientras avanza la investigación. Las autoridades creen que el grupo podría estar relacionado con otros robos similares cometidos en las últimas semanas.

Actualmente, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria trabaja en colaboración con la Policía Nacional para identificar al tercer implicado y esclarecer el alcance de esta red de robos.