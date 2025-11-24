Las Palmas de Gran Canaria pierde 1,2 millones en ayudas para servicios sociales y mercados

Canje de deudas en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El Consistorio intercambiará 1,25 millones de euros de subvenciones que debía devolverle al Gobierno de Canarias a cambio de condonarle una deuda equivalente contraída por la Comunidad Autónoma con la Hacienda municipal, tal y como ha acordado la concejalía de Presidencia, Hacienda y Recursos Humanos en un decreto emitido el pasado 17 de noviembre.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria debía abonarle a la Comunidad Autónoma ocho partidas con referencia al reintegro de subvenciones no ejecutadas o pago de intereses. El grueso de los importes corresponde a subvenciones del área de servicios sociales y a la rehabilitación de los mercados de Altavista y el Puerto.

Atención primaria y comunitaria

De esta manera, la ciudad le adeudaba a la Comunidad Autónoma 633.723 euros por una subvención relativa a la atención primaria y comunitaria en materia de servicios sociales para el ejercicio 2023, además de otros 48.555 por esa misma ayuda autonómica. Esto se traduce en el pago de 29.291 euros adicionales en concepto de intereses.

Desde el Consistorio indican que la devolución de estas partidas corresponde a una subvención autonómica que ascendía a 2,3 millones de euros; de estos justificaron 1,7 millones, por lo que deben devolver la cuantía restante al no poder ejecutarla por no poder hacer las contrataciones pertinentes. Desde la concejalía han explicado en otras ocasiones que el trabajo ha estado centrado en la estabilización, de ahí la dificultad para hacer contrataciones.

A estos pagos hay que sumarles otros 13.882 euros emitidos por la consejería de Derechos Sociales del anterior Gobierno autonómico para financiar un programa de atención a la familia y la infancia durante el año 2022. Los intereses ascienden en este caso a 756 euros.

Mercados de Altavista y el Puerto

La siguiente cuantía de mayor envergadura corresponde con una partida de 500.000 euros para la rehabilitación de los mercados de Altavista y el Puerto. Se trata de una devolución íntegra dado que el Ayuntamiento no ha podido ejecutar los proyectos en ambas plazas de abasto por diversos motivos.

La situación de ambas instalaciones lleva años deteriorándose. En el caso del mercado de Altavista, el concejal de Desarrollo Local, Pedro Quevedo ha explicado en más de una ocasión que el proyecto no ha podido sacarse adelante por desencuentros con la gerencia. De hecho, esta no es la primera subvención que el Ayuntamiento pierde para rehabilitar un edificio que en 2023 llegó a tener que cerrar sus puertas tras un incendio provocado por el mal estado del suministro eléctrico.

En el caso del mercado del Puerto, el edil explicó en Comisión de Pleno el pasado mes de septiembre que están a falta de un proyecto técnico para poder acometer la reforma y sacarla a licitación. Un informe de mayo de 2025 reconocía pilares afectados por filtraciones de agua, así como piezas oxidadas y dañadas. Ya en esa sesión el PP dio a conocer que el Consistorio perdía otra subvención del Fdcan para dicho recinto. Quevedo apuntó que su intención es sacar adelante la reforma el próximo año.

Otros pagos perdidos

Por otro lado, el listado de devoluciones que han sido compensadas incluye una partida de 15.395 por el ARRU de Escaleritas. La práctica totalidad de este proyecto sí se ejecutó en 2017 para mejorar una serie de patios y actuaciones en distintas promociones.. También figuran otros 15.000 euros para la adquisición de libros para las bibliotecas municipales.

El Ayuntamiento de la capital ha remitido ahora el decreto al Gobierno canario. El informe tiene el visto bueno de la intervención el pasado 7 de noviembre. Previamente, en mayo, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Gobierno canario presentó alegaciones a la compensación argumentando que algunas de las deudas pendientes ya estaban solventadas.

En cualquier caso, estas deudas ya subsanadas sumaban solo 7.148 euros, cantidad que se le restó a la que inicialmente pretendía convalidar el Consistorio. Estas deudas ya abonadas corresponden con pagos del IBI de características especiales, tasas, incluyendo intereses de demora, y hasta una multa de tráfico.

18,9 millones en subvenciones perdidas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria perdió entre julio de 2023 y el mismo mes de 2025 un total de 18,9 millones de euros en subvenciones otorgadas por distintas administraciones públicas. El grueso corresponden con ayudas otorgadas por el Gobierno de España para la Metroguagua, aunque también figuran partidas del Ejecutivo autonómico y el Cabildo.

Detrás de esta realidad han estado los problemas que viene arrastrando el área de recursos humanos desde hace varios años, la complejidad de las licitaciones y una serie de situaciones sobrevenidas en distintos proyectos. Caso este último de la Metroguagua. El Consistorio tuvo que devolver el año pasado 10 millones de euros al Ministerio de Transportes ante la paralización de las obras de la estación de Hoya de la Plata desde enero de 2023, cuando la constructora abandonó los trabajos.