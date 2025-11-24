Las Palmas de Gran Canaria rehabilita las canchas deportivas de Lomo Apolinario

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha iniciado la rehabilitación de las pistas deportivas Rosi Sánchez, ubicadas en el barrio de Lomo Apolinario, con el objetivo de mejorar este espacio clave para la práctica deportiva y la convivencia vecinal.

Este equipamiento, que ha sido durante años un punto de encuentro intergeneracional, ha consolidado su papel como referente comunitario y ha requerido una intervención profunda para garantizar su uso seguro y en óptimas condiciones.

El proyecto, que contará con una inversión aproximada de 95.000 euros, contempla una renovación completa del pavimento de las áreas de juego, que presentará un diseño contemporáneo con una paleta cromática en tonos azules, naranjas y amarillos. Esta mejora aporta una identidad visual más moderna y favorece la identificación de los distintos espacios funcionales de la instalación.

Reforzar las condiciones de seguridad

La actuación municipal también incluye la reconstrucción del murete perimetral mediante la instalación de bloques, elementos metálicos verticales y un cerramiento de malla de torsión simple. Con ello, se reforzarán las condiciones de seguridad del recinto y se reducirá la posible incidencia de la actividad deportiva en el entorno inmediato. A su vez, el Ayuntamiento está revisando y actualizando todos los elementos técnicos —como porterías y canastas— para asegurar su correcto funcionamiento y la práctica deportiva en condiciones adecuadas.

En este sentido, la concejala de Deportes, Carla Campoamor, ha destacado que la intervención refleja “el compromiso municipal con la mejora constante de las instalaciones deportivas de proximidad”. Campoamor ha señalado que “las pistas Rosi Sánchez representan un espacio fundamental para la convivencia, el ocio saludable y la cohesión social, y su renovación permite ofrecer a la ciudadanía un lugar más seguro, accesible y atractivo para practicar deporte”.

“Esta actuación no solo mejora un equipamiento deportivo, sino que apuesta por la calidad de vida del barrio y por consolidar el deporte como herramienta de inclusión y bienestar”, ha resaltado la concejala de Deportes.