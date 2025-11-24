Un pescador resulta herido tras sufrir una caída en Las Palmas de Gran Canaria
El varón se cayó en una zona de tetrápodos del barrio de San Cristóbal y fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín
Un pescador ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en las inmediaciones del muelle de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido a las 03.36 horas de este lunes, donde el pescador había sufrido una caída en una zona de tetrápodos y precisaba ayuda.
Efectivos de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria accedieron hasta el herido y lo rescataron.
Traslado al Hospital Doctor Negrín
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el hombre había sufrido un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, salvo complicaciones, por lo que fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que colaboraron con los recursos de emergencias y realizaron los informes correspondientes.
