Las Palmas de Gran Canaria expropia una casa terrera en Guanarteme para el paseo peatonal sobre La Ballena

La Junta de Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria inicia los trámites para la expropiación forzosa de una vivienda en Guanarteme sobre el barranco de La Ballena, donde avanzan los trabajos para el paseo peatonal entre la plaza de América y La Cícer. El proyecto urbanístico se está desarrollando por fases, entre las que ya se ha llevado a cabo la canalización del caudal en el tramo entre Castillejos y Vergara.

Esta casa, ubicada en el número 22 de la calle Vergara, es la última propiedad que falta por expropiar para que el bulevar pueda tener el mismo ancho en todo su recorrido. Según manifiestan algunas vecinas y vecinos de la zona, la vivienda se encuentra actualmente ocupada.

Reparto de la herencia

La presidenta de la asociación vecinal de Guanarteme, Pepi González, explica que en esta vivienda solía residir un matrimonio de personas mayores con varios hijos, entre ellos uno con discapacidad.

Al morir la pareja, la casa quedó a repartir entre distintos herederos que no se pusieron de acuerdo en el reparto del inmueble. Por ese motivo, matiza Pepi, no se pudo realizar previamente la expropiación de mutuo acuerdo.

Concurso desierto

El concurso público para adjudicar el inicio del paseo (desde plaza América hasta Vergara) quedó desierto, dado que no hubo ninguna empresa que presentase algún proyecto para realizar las obras. Estas cuentan con un presupuesto de 452.230 euros, que irían destinados a recubrir con un canal de hormigón el cauce del barranco que, hasta la fecha, se encuentra a cielo abierto.

La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas ha indicado en declaraciones anteriores que el importe ofrecido está alrededor de un 30% por debajo del precio de mercado. En esa línea, la patronal del sector de la construcción manifestó que los precios de licitación actuales no son suficientes para hacer frente a la mano de obra ni al coste de los materiales para llevar a cabo los trabajos que se plantean.

Se trata de una situación similar a la de la senda peatonal que va desde El Lasso hasta Pedro Hidalgo, que salió a licitación en tres ocasiones distintas con el mismo presupuesto de 922.480 euros.

Canalización para las lluvias

Las dimensiones previstas para el plan que proyecta modificar el entorno del barranco, de 80 metros de longitud, se obtuvieron tras calcular el periodo de retorno de lluvias torrenciales en esta zona de Las Palmas de Gran Canaria, de modo que pudiese discurrir el caudal de La Ballena en caso de lluvias.

El objetivo de su canalización, con cuatro metros de base por 2,3 metros de alto, es que la infraestructura sea capaz de soportar la máxima escorrentía que se prevé. El sistema de canalización antiguo, que data del momento en que nació este barrio capitalino, está construido a partir de muros tradicionales de mampostería.

Transformación de Guanarteme

Esta actuación urbanística para la transformación de Guanarteme, recogida en el Plan General de Ordenación (PGO) de 2012, afecta a tres áreas. Una de ellas, que ya está técnicamente ejecutada, se encuentra entre las calles Castillejos y Vergara, donde en los últimos años se ha construido una torre de once plantas así como dos edificios anexos de cinco cada uno.

Las casas terreras de la zona fueron derribadas en el año 2019 por la constructora Acosta Matos para, posteriormente, canalizar el barranco con una pequeña desviación y levantar una plaza. Esta actuación causó polémica entre la vecindad, que acudió recientemente a la Fiscalía.

Otra de las unidades que abarca el planeamiento municipal incluye una casa terrera en el número 119 de la calle Secretario Padilla, que fue expropiada de mutuo acuerdo el año pasado; otra vivienda que da hacia Simancas; y un inmueble de más de 4.000 metros cuadraros que pertenece al Gobierno de Canarias. Este edificio se construyó en los años 60 del siglo pasado y constituye el Archivo Central de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea.

El tercer espacio está ubicado barranco arriba, donde se proyecta la construcción de dos edificios de entre cinco y once plantas entre Simancas y Castillejos.