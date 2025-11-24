Los vecinos de Triana retiran la demanda contra la Noche de Reyes de 2024

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado de la conclusión del procedimiento judicial relativo a la celebración de la Noche de Reyes 2024, tras la notificación este lunes a la Asesoría Jurídica del desistimiento expreso presentado por los 23 recurrentes, vecinos del barrio de Triana que habían llevado esta celebración a los tribunales alegando ruidos y otros perjuicios.

Esta retirada deja sin efecto todas las pretensiones formuladas, incluidas las indemnizaciones de 2.000 euros por persona —46.000 euros en total— y el abono de las costas procesales, de modo que el recurso de apelación decae en su totalidad.

Con el desistimiento formal del recurso, la demanda queda sin efectos jurídicos, decayendo por completo las peticiones indemnizatorias y cualquier otra reclamación asociada.

Medidas de seguridad y limitación de ruidos

El Ayuntamiento recuerda que esta celebración constituye una cita tradicional, con un arraigo cultural consolidado en la ciudad, que forma parte de las prácticas festivas habituales del 5 de enero y que contribuye a dinamizar los entornos comerciales y sociales.

La organización municipal incorporó medidas específicas para garantizar un desarrollo ordenado del evento, atendiendo a la seguridad, a la convivencia y a la regulación del flujo de personas, así como a la limitación de ruidos y a la prestación de los servicios públicos necesarios.