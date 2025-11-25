El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se persona en la causa contra Inmaculada Medina

El Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha aceptado la personación del Ayuntamiento en la pieza del caso Valka que investiga por presuntos delitos de corrupción a la exconcejala Inmaculada Medina. El magistrado instructor, Rafael Passaro, ha aceptado su entrada en el procedimiento debido a que las supuestas acciones ilícitas habrían causado un quebranto para las arcas públicas que ronda los 400.000 euros.

Se trata de la segunda pieza de la presunta trama de prevaricación en la que se personan los servicios jurídicos del Consistorio, que también ejercen acciones en la investigación que se sigue contra el área de urbanismo y que ha supuesto la imputación de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa) y de algunos de sus máximos responsables.

También estos días, la Audiencia Provincial de Las Palmas aceptaba la personación de los representantes vecinales de Rehoyas Avanza, la asociación que denunció en Fiscalía las permutas con una parcela ficticia en Tamaraceite Sur y que dio origen al inicio del procedimiento penal.

Otros imputados

La quinta pieza a la que accede ahora el Ayuntamiento ha implicado, por otra parte, las imputaciones del empresario Felipe Guerra como supuesto beneficiario de las facturas infladas o irreales, de su empresa Guerra Patrimonial FGG y de los exjefes técnicos del área de Parques y Jardines, Miguel Ángel Padrón y Sergio González Cubas.