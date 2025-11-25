"Falta de gestión": el PP critica al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por devolver 1,25 millones en subvenciones

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha denunciado este martes la “incapacidad de gestión” del gobierno municipal que lidera Carolina Darias (PSOE, Podemos y Nueva Canarias), tras conocerse que el Consistorio deberá compensar 1,25 millones de euros en subvenciones no ejecutadas con una deuda del Gobierno de Canarias.

Críticas por la pérdida de fondos sociales

Delgado subrayó que más de 710.000 euros corresponden a ayudas autonómicas para servicios sociales que no pudieron justificarse al completo. El Ayuntamiento solo ejecutó 1,7 millones de los 2,3 millones concedidos, según la documentación oficial. “En una ciudad con graves problemas de desigualdad y unos servicios sociales desbordados, devolver dinero destinado a atención primaria, comunitaria, familias e infancia es un escándalo político y moral”, afirmó la portavoz popular.

La devolución incluye también una subvención para programas de atención a la familia e infancia de 2022, por la que se reintegran 13.882 euros y 756 euros en intereses.

Los mercados del Puerto y Altavista, otro foco de críticas

El PP reprocha al gobierno municipal la pérdida de 500.000 euros reservados para la rehabilitación de los mercados de Altavista y del Puerto.

Jimena Delgado, portavoz del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria. / Quique Curbelo / Efe

Delgado recordó que el mercado de Altavista acumula años de deterioro y llegó a cerrar temporalmente tras un incendio en 2023, mientras que el del Puerto presenta pilares afectados por filtraciones, piezas oxidadas y un proyecto técnico pendiente para licitar las obras. “Mientras los comerciantes ven cómo sus mercados se caen a pedazos, el Ayuntamiento deja perder ayudas que deberían impulsar la actividad del pequeño comercio”, señaló.

Una tendencia que el PP considera “sistémica”

El partido afirma que estas devoluciones no son un episodio aislado, sino parte de un patrón. Delgado recordó que entre julio de 2023 y julio de 2025, el Consistorio ha perdido 18,9 millones de euros en subvenciones procedentes de distintas administraciones.

Entre ellas, mencionó la devolución de 10 millones de euros al Ministerio de Transportes por la paralización de la estación de Hoya de la Plata, incluida en el proyecto de la MetroGuagua. “Vamos ya por casi 19 millones en subvenciones perdidas en dos años. Ese es el balance real del gobierno de Darias: fotos y propaganda, pero bloqueo a la hora de ejecutar proyectos o contratar personal”, afirmó.

Dimisiones y emergencia sanitaria

Delgado vinculó la situación a lo que considera un colapso administrativo dentro del Ayuntamiento, marcado por la reciente dimisión de la exconcejala Inmaculada Medina, imputada en el Caso Valka, y por la declaración de emergencia sanitaria debido al deterioro de algunos servicios públicos. “Es la imagen de un gobierno desbordado, sin control político ni administrativo. La ciudad no puede seguir pagando esta chapuza permanente”, concluyó.