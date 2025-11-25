Fuentes transitables y plantaciones: Escaleritas y Lomo los Frailes tendrán mejoras en las zonas verdes

La Concejalía de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad, Energía y Parques y Jardines del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva a Escaleritas y Lomo Los Frailes su proyecto de desarrollo comunitario “Plántate por tu barrio”. La iniciativa, que comenzó en Schamann y el Polígono Cruz de Piedra, se extiende ahora por Escaleritas y Lomo Los Frailes y busca atender las demandas ciudadanas en relación a las infraestructuras verdes y trabajar conjuntamente su cuidado y mantenimiento, implicando a las comunidades educativas, vecinales y colectivos sociales de los barrios.

El proyecto comienza con la recogida de las demandas ciudadanas en relación a las zonas verdes y el mobiliario urbano, analizando el uso que se hace de los espacios y las propuestas de mejora, y de forma paralela a su implementación por parte de Parques y Jardines se dinamizan acciones de promoción del cuidado común de las infraestructuras verdes como plantaciones escolares o murales comunitarios de sensibilización.

El proyecto en Escaleritas

“Ponemos el foco en los barrios que más lo necesitan trabajando de forma coordinada en su mejora, porque ya hemos visto que conectar a la gente con sus zonas verdes es clave para las respeten y mantengan mejor”, señaló Gemma Martínez Soliño, concejala del área: “Tengo que agradecer a las niñas y niños que nos están ayudando a plantar en los entornos de sus colegios o a realizar carteles de sensibilización, a quienes se han remangado para pintar los muros de esta ciudad que piden que cuidemos el barrio, a quienes empujar por mejorar y embellecer lo común”.

Mural en Lomo Los Frailes / Ayuntamiento LPGC

El proyecto en Escaleritas ha arrancado ya con un paseo vecinal por los parques donde la concejala Gemma Martínez Soliño ha recogido de primera mano las propuestas de sus residentes, que van desde mejorar las zonas infantiles, impulsar áreas de descanso o espacios para celebraciones en los parques.

Además, Martínez Soliño pudo compartir las propuestas que desde su concejalía se trabajan en el barrio como una nueva área canina o una fuente transitable. El área trabaja ya un mural en la trasera del CEIP Gran Canaria para sensibilizar sobre el disfrute y el cuidado de las zonas verdes.

Dinamización en Lomo los Frailes

Por su parte, en Lomo Los Frailes se ha trabajado paralelamente la recogida de demandas con la dinamización de actividades. Un mural comunitario ocupa ya un lateral del CEIP Alfredo Kraus con el lema “Plántate por tu barrio”, y la semana pasada el alumnado del IES Cairasco de Figueroa participó en una plantación en el parque Isabel Macario Brito.

El próximo 2 de diciembre tendrá lugar el encuentro entre la concejala y las y los vecinos, en base a las propuestas que ya se han recogido a través de un formulario online.

Plantación comunitaria en Scahamann. / Ayuntamiento LPGC

Avances en Schamann y Cruz de Piedra

En Schamann, el proyecto ha atendido distintas demandas, como la limpieza de las áreas de tierra tras el IES Schamann o el CEIP Pepe Dámaso, la mejora de la zona infantil del Parque Don Benito, que se está abordando en la actualidad, o la rehabilitación de las jardineras de la zona baja de Pedro Infinito, donde estos días se ha llevado a cabo una plantación comunitaria, como las que ya se han realizado en el Canodrómo.

También en Cruz de Piedra se abordaron mejoras en el parque infantil y en los jardines de la plaza, se realizó un mural en el que participó el alumnado del CEIP Teobaldo Power y se está estudiando la viabilidad de diferentes áreas caninas en el barrio. En los parterres de la entrada del CEIP Néstor de la Torre se han implementado las demandas de la comunidad educativa y este viernes, como parte de la celebración del Green Festival, se realizará una plantación escolar.

“La gente sabe lo que quiere y lo que necesita, y muchas veces son cuestiones que podemos llevar a cabo. Así que de la mano de los barrios vamos abordando avances y ampliando el foco para incluir en esta dinámica otras zonas que necesitan un plus de cuidado y una puesta coordinada por lo común”, insistió la edil Gemma Martínez Soliño.