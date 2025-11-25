Un 'gestor de colas' pretende reducir los atascos en Julio Luengo

El Cabildo de Gran Canaria ha publicado la licitación de un nuevo contrato para la implantación de sistemas ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) para la gestión inteligente de los túneles Julio Luengo, en Las Palmas de Gran Canaria. Con esta iniciativa, a la que el Gobierno Insular destina 127.772 euros, se busca recabar datos mediante sensores de los enlaces de Torre Las Palmas, Plaza de América y León y Castillo que permitan regular de manera automática la apertura de los semáforos de esos cruces y convertirlo en un sistema autorregulable.

La actuación que ahora se va a contratar por la Consejería de Obras Públicas consiste en la implantación de un sistema inteligente para gestionar la ocupación del túnel Ingeniero Julio Luengo mediante la captación de los flujos de vehículos que se producen a lo largo del día, en tiempo real, y evaluando su morfología, definición de zonas estáticas, dinámicas, número de vehículos por carril, obstáculos persistentes, etcétera. Ya existe un sistema idéntico instalado en el interior de los túneles, el llamado gestor de colas, que regula de manera automática los tiempos de los semáforos y los pasa a verde si detecta que hay retenciones dentro de las galerías.

Gestión más eficiente

Con este nuevo sistema se pretende expandir esa tecnología a todos los cruces con los que se accede a los túneles. Para ello se instalará un sistema de sensores en báculos, para la detección y evaluación de los accesos y salidas del túnel. Los sensores se instalarán en los exteriores de los enlaces de Torre Las Palmas (calle León y Castillo y Avenida Marítima) y Plaza América con ellos, y con el ya existente en el interior del túnel, se automatizarán los ciclos semafóricos de ambos enlaces para una gestión más eficiente y una reducción de las retenciones tanto en el interior como en los accesos al túnel y sus áreas de influencia.

De esta forma, los ciclos de los semáforos situados a la entrada y salida del túnel se irán adaptando mediante la recogida y proceso de datos en tiempo real a las diferentes situaciones y circunstancias que se puedan dar en el túnel y en sus accesos las 24 horas del día, y los siete días de la semana, convirtiéndolo en un sistema de cruces autorregulables a todos los efectos. La gestión se realizará de manera automática e inteligente y estará supervisada desde el Centro de Control de Túneles de La Laja.

Jornadas

Esta medida, entre otras de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, se anunció en las I Jornadas Técnicas sobres sistemas ITS de carreteras celebradas en Infecar en diciembre de 2023. Otra de las medidas que surgieron en el ámbito de dicho encuentro es la implantación del sistema de gestión centralizada (Scada) de carreteras y túneles cuya licitación está preparando esta Consejería.

Los túneles del Ingeniero Julio Luengo se pusieron en servicio en 1993 y están entre los más antiguos de la red insular de carreteras. Los túneles miden 1,1 kilómetros y acogen cada día más de 52.000 vehículos.