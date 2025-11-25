La Noche de Reyes de Las Palmas de Gran Canaria extiende los conciertos a Santa Catalina

La ciudad de la Navidad de Las Palmas de Gran Canaria acogerá también conciertos en la Noche de Reyes. El recinto del parque Santa Catalina y alrededores, que estará abierto a partir de la semana que viene, suma oferta musical al 5 de enero, por lo que Triana no será la única gran zona de ocio.

El escenario, que estará situado en la trasera del Miller, contará con música en directo de 19:30 a 00:00 horas del 5 de enero. Subirán a las tablas Señor Natilla, Que Chimba, Toni Bob y la banda que rinde tributo a Fito y Fitipaldis. Además estarán operativas la pista de hielo, la feria y el mercadillo.

Conciertos en zona Triana

Estos conciertos se producirán de manera paralela a los que tendrán lugar en la zona Triana, como viene siendo habitual desde hace años. Según la información proporcionada por el Ayuntamiento, serán de 19:30 a 00:00 horas -mismo horario que el año pasado-.

Y es que al margen de las polémicas desatadas por las denuncias de los vecinos, habrá escenarios en San Bernardo, la Alameda de Colón y San Telmo. Todavía no han desvelado los grupos que actuarán en estos puntos.

Fin de año en Santa Catalina

Santa Catalina tendrá dos noches de conciertos este año por Navidad. Una será la de Reyes y otra Fin de año. Este recinto recibirá de 22:00 a 05:30 horas a Tonny Tun Tun, Armonía Show, Leyenda Joven y a Dj Valdi y Dj Promaster. La entrada al nuevo año estará acompañada de fuegos artificiales desde las inmediaciones del parque.

Desde el 4 de diciembre Santa Catalina volverá a acoger el Market navideño, que incluye la “Casa de la Navidad”, un puente conector con la plaza de Canarias, una feria de atracciones en El Refugio, un escenario para conciertos y actuaciones, una zona gastronómica, una pista de patinaje y 70 casetas decoradas con artículos navideños.