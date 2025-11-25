Las Palmas de Gran Canaria empieza a encender la Navidad: estas son las fechas y barrios
La capital inicia el encendido progresivo de las luces, este miércoles, en Lomo Blanco
Las Palmas de Gran Canaria comienza el encendido de «Sueña la Navidad» este miércoles 26 de diciembre, a las 19:00 horas, en la plaza de Lomo Blanco donde se estrenará un set navideño que, a través de icónicas caravanas, invita a explorar la fantasía propia de estas fechas.
De esta manera, los distritos anticipan la Navidad con el encendido progresivo de los decorados navideños instalados en cinco parques y plazas. A la del Lomo Blanco, le siguen la de Lomo Los Frailes, el jueves 27 a las 19:00 horas, la de Altavista, el viernes 28 a las 20:30 horas, el parque Juan Pablo II, el sábado 29 a las 19:00 horas y la plaza de La Feria, el domingo 30 a las 19:00 horas. Estos enclaves serán escenarios que acogerán actividades de distinto calado.
Será el próximo 4 de diciembre cuando se encenderá la ciudad al completo. Ese día se inaugurará el encendido de la plaza Santa Ana con un gran espectáculo y se estrenará el recinto del parque Santa Catalina, entorno que acogerá un mercado navideño, una pista de patinaje y una feria de atracciones, además de medio centenar de convocatorias y encuentros multitudinarios hasta el 6 de enero dirigidos a todo tipo de públicos y para disfrutar en familia.
Cuatro millones de luces
Algunas de las citas claves son los talleres todas las tardes de sábado, de 17:30 a 19:30 horas, y matinales de domingo, de 11:00 a 13:00 horas, en Santa Catalina. No faltará la recogida solidaria de juguetes en Santa Ana, el 13 de diciembre, o el taller de repostería que con notable éxito fue estrenado en 2024 y dio la oportunidad de elaborar dulces típicos de las fiestas con orientación profesional, así como las tardes dedicadas a tarjetas navideñas y a otras tantas citas relacionadas con la decoración y la tradición típica de las fechas. El programa detallado se puede descargar en la página web lpacultura.com.
En 2025, la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria, además de invitar a soñar, brillará con más de cuatro millones de luces led que alumbrarán distintos rincones y espacios emblemáticos de la ciudad. Los espectáculos lumínicos estarán activos a diario en los tres puntos a las 19:30 horas y, de viernes a domingo, sumarán un segundo pase a las 20:30 horas. En Santa Ana, además, están previstas proyecciones de videomapping sobre la fachada de la catedral los días 18, 19 y 20 de diciembre, a las 20:30 horas.
