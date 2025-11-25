Las Palmas de Gran Canaria empieza a encender la Navidad: estas son las fechas y barrios

Las Palmas de Gran Canaria comienza el encendido de «Sueña la Navidad» este miércoles 26 de diciembre, a las 19:00 horas, en la plaza de Lomo Blanco donde se estrenará un set navideño que, a través de icónicas caravanas, invita a explorar la fantasía propia de estas fechas.

De esta manera, los distritos anticipan la Navidad con el encendido progresivo de los decorados navideños instalados en cinco parques y plazas. A la del Lomo Blanco, le siguen la de Lomo Los Frailes, el jueves 27 a las 19:00 horas, la de Altavista, el viernes 28 a las 20:30 horas, el parque Juan Pablo II, el sábado 29 a las 19:00 horas y la plaza de La Feria, el domingo 30 a las 19:00 horas. Estos enclaves serán escenarios que acogerán actividades de distinto calado.

Será el próximo 4 de diciembre cuando se encenderá la ciudad al completo. Ese día se inaugurará el encendido de la plaza Santa Ana con un gran espectáculo y se estrenará el recinto del parque Santa Catalina, entorno que acogerá un mercado navideño, una pista de patinaje y una feria de atracciones, además de medio centenar de convocatorias y encuentros multitudinarios hasta el 6 de enero dirigidos a todo tipo de públicos y para disfrutar en familia.

Cuatro millones de luces

Algunas de las citas claves son los talleres todas las tardes de sábado, de 17:30 a 19:30 horas, y matinales de domingo, de 11:00 a 13:00 horas, en Santa Catalina. No faltará la recogida solidaria de juguetes en Santa Ana, el 13 de diciembre, o el taller de repostería que con notable éxito fue estrenado en 2024 y dio la oportunidad de elaborar dulces típicos de las fiestas con orientación profesional, así como las tardes dedicadas a tarjetas navideñas y a otras tantas citas relacionadas con la decoración y la tradición típica de las fechas. El programa detallado se puede descargar en la página web lpacultura.com.

En 2025, la Navidad en Las Palmas de Gran Canaria, además de invitar a soñar, brillará con más de cuatro millones de luces led que alumbrarán distintos rincones y espacios emblemáticos de la ciudad. Los espectáculos lumínicos estarán activos a diario en los tres puntos a las 19:30 horas y, de viernes a domingo, sumarán un segundo pase a las 20:30 horas. En Santa Ana, además, están previstas proyecciones de videomapping sobre la fachada de la catedral los días 18, 19 y 20 de diciembre, a las 20:30 horas.