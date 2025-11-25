Las Palmas de Gran Canaria licita un nuevo contrato para la seguridad en los centros de acogida de personas sin hogar

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha licitado el contrato del servicio de vigilancia y seguridad de los centros de acogida municipales para personas sin hogar.

Como explica la concejala del área, Carmen Luz Vargas, el contrato cuenta con un presupuesto base de 1.411.939,78 euros para dos años y la posibilidad de dos prórrogas anuales extra. «Con esta licitación, el Ayuntamiento refuerza la seguridad en los recursos destinados a la atención a personas sin hogar y mejora la capacidad de respuesta ante incidencias, emergencias y eventos de especial relevancia», resalta Vargas.

Así, la licitación permitirá asegurar un servicio integral de vigilancia sin interrupción durante los 365 días del año, mediante personal cualificado, y la incorporación de medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar la protección de las personas usuarias, el correcto funcionamiento de los centros y la conservación de los bienes municipales.

Situaciones sobrevenidas

El contrato incluye también un sistema de refuerzos bajo demanda para dar respuesta a situaciones extraordinarias y necesidades sobrevenidas, así como el mantenimiento de los sistemas de videovigilancia instalados en las dependencias.

El expediente contempla la cobertura de los tres centros municipales de acogida —Gánigo, El Lasso y La Isleta—, así como la posibilidad de realizar servicios extraordinarios en situaciones eventuales no programadas. Estas podrán derivarse de refuerzos en los propios Centros de Acogida Municipales u otras dependencias adscritas al Servicio de Intervención Social, dispositivos especiales durante eventos o contingencias derivadas de emergencias sociales u otras necesidades.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 23 de diciembre a las 14:00 horas.