Una inversión de 3,5 millones busca modernizar el aprovisionamiento de combustibles en el Puerto de Las Palmas

La Autoridad Portuaria firma una nueva concesión con Minerva, uno de los operadores de combustible de mayor relevancia en los puertos de Las Palmas de Gran Canaria, para prolongar su convenio hasta el año 2042. Este acuerdo, que supone una inversión de 3,5 millones de euros por parte de la empresa, está enfocado en generar un marco de cooperación para concebir estrategias de descarbonización y transición energética en el sector marítimo, además optimizar la prestación de este servicio y potenciar el puerto como punto estratégico de suministro en el Atlántico Medio con la mejora del almacenamiento y atraque del Muelle Grande. Asimismo, va ligado a la creación de un protocolo de actuaciones para estudiar la posibilidad de generar una nueva terminal para el aprovisionamiento del mix energético.

Para ello se está analizando cuál es la demanda actual y cuántos barcos están en disposición de quemar productos alternativos a los fósiles. Uno de los posibles combustibles es el Gas Natural (GN), que entraña el 1,5% de la demanda a nivel global y un consumo que ronda las 240 millones de toneladas al año.

La planta de gas fallida

Recientemente, se rechazó el proyecto que pretendía construir una planta de gas en el Puerto de Las Palmas para generar Gas Natural Licuado (GNL). Esto se debió a que la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias adujo unos "riesgos inaceptables" para la población ligados a la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias.

La Autoridad Portuaria se encuentra estudiando la demanda de GNL y las alternativas para obtener este y otros suministros. Por lo pronto, este recurso plantea una inversión "muy costosa" y apenas lo solicitan un operador y el sector de los cruceros, si bien cabe la posibilidad de que muchos de ellos no lo necesiten porque ya lo habrán podido tomar en otros puertos donde se concentra en mayor medida.

Prórroga de la concesión

Minerva contaba con una concesión del Puerto de Las Palmas hasta el año 2027 y este miércoles se ha firmado una prórroga de otros 15 años, en la que dispondrá de 64.000 metros cúbicos de capacidad. En el acto de firma estuvieron presentes la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada Ojeda; el CEO de Minerva Bunkering, Tyler Williams Baron; y el director comercial de Minerva Combustibles Las Palmas, Pablo Sansó Gil.

El Puerto de La Luz mantiene su posición como uno de los líderes en operaciones de bunkering en el estado español, con una demanda creciente, por lo que la compañía ya ha importado una nueva gabarra adicional desde Singapur.

Mejora de la competitividad

Calzada explicó que este convenio pretende consolidar la posición de La Luz en este sector y enfocarse en un modelo "más moderno, sostenible y competitivo", lo cual "conlleva infraestructuras e inversiones que vienen desde nuestros operadores".

"Este protocolo supone abrir una nueva etapa de relaciones alineada con la necesidad de transformar el sector energético marítimo y estar preparados para una creciente demanda de servicios en el futuro para no perder nuestra posición de liderazgo y que el tránsito marítimo internacional venga a nuestros puertos a abastecerse de combustibles", relató.

El CEO de Minerva Bunkering, Tyler Williams Baron, indicó que entre los 60 puertos donde operan en todo el mundo, Las Palmas es "uno de los más estratégicos", por lo que esta inversión también va orientada a mejorar la competitividad de las operaciones de bunkering que se llevan a cabo.

La evolución de la demanda en combustibles

El director comercial de Minerva Combustibles Las Palmas, Pablo Sansó Gil, explicó que la demanda va a evolucionar en tres direcciones: los fósiles y los gasóleos como predominantes, con un aumento remarcable en los biocombustibles, que van a competir en precio. "El puerto está completamente preparado a nivel estructural, de tanques y gabarras", añadió.

En relación a ello, explicó: "El GN va a tener un nicho de mercado que, en nuestra opinión, no va a ser significativo. Habrá ciertos clientes que quizá tengan una demanda particular con los que se podrán buscar soluciones puntuales. A medio o largo plazo, el metanol parece la solución más viable a nivel evolución y preparación de los sistemas de abastecimiento. Es relativamente sencillo convertir un tanque de fuel en uno de metanol o una gabarra de bunkering en una de metanol".

La Luz, prestadora de servicios a nivel mundial

En cualquier caso, matizó: "Somos un prestador de servicios a nivel global y vamos a estar preparados para proveer de combustibles alternativos o lo que demanden nuestros clientes cuando llegue el momento. Mientras tanto, hay que centrarse en la demanda de hoy, mañana, 10 o 15 años. El 95% va a seguir enfocada en fueles y gasóleos tradicionales. El GN es una alternativa interesante pero a nivel de descarbonización, comparado con otros, solamente reduce un 25% las emisiones comparado con el fósil habitual".

En esa misma línea, Calzada remarcó: "Hay algún operador que él mismo genera la demanda. Por lo tanto, estamos en conversaciones con ese operador o algún otro para que ellos puedan asumir esa inversión porque necesitan el producto y ellos mismos lo van a consumir. Siempre lo hemos dicho: no nos podemos permitir el lujo de perder barcos por no tener lo que necesitan porque es la vida de este puerto".