Tres heridos en una colisión entre dos coches cerca del Parque San Telmo

Tres personas sufrieron heridas de carácter leve tras un accidente de tráfico ocurrido en la tarde del martes en la calle Muelle Las Palmas, una de las principales vías de acceso al centro urbano y a la zona portuaria de Las Palmas de Gran Canaria. El siniestro, que tuvo lugar en las inmediaciones del conocido Parque San Telmo, involucró a dos turismos que colisionaron mientras circulaban por esta transitada vía de la capital.

El accidente generó una respuesta inmediata de los servicios de emergencia. Agentes de la Unidad de Distritos de la Policía Local se desplazaron rápidamente al lugar para controlar la situación, coordinar la asistencia a los heridos y regular el tráfico en una zona con un flujo constante de vehículos. Gracias a la rápida intervención policial y a la colaboración ciudadana, se logró evitar un mayor colapso en esta vía estratégica.

Según la información facilitada por las autoridades locales, las tres personas heridas fueron atendidas in situ, sin que fuera necesario su traslado a centros hospitalarios. Las lesiones fueron calificadas como leves, y no se han reportado mayores complicaciones médicas.