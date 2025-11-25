Tres heridos en una colisión entre dos coches cerca del Parque San Telmo
El accidente se produjo en la calle Muelle Las Palmas, una vía clave de acceso al centro de la capital grancanaria; el tráfico fue restablecido en menos de una hora.
Tres personas sufrieron heridas de carácter leve tras un accidente de tráfico ocurrido en la tarde del martes en la calle Muelle Las Palmas, una de las principales vías de acceso al centro urbano y a la zona portuaria de Las Palmas de Gran Canaria. El siniestro, que tuvo lugar en las inmediaciones del conocido Parque San Telmo, involucró a dos turismos que colisionaron mientras circulaban por esta transitada vía de la capital.
El accidente generó una respuesta inmediata de los servicios de emergencia. Agentes de la Unidad de Distritos de la Policía Local se desplazaron rápidamente al lugar para controlar la situación, coordinar la asistencia a los heridos y regular el tráfico en una zona con un flujo constante de vehículos. Gracias a la rápida intervención policial y a la colaboración ciudadana, se logró evitar un mayor colapso en esta vía estratégica.
Según la información facilitada por las autoridades locales, las tres personas heridas fueron atendidas in situ, sin que fuera necesario su traslado a centros hospitalarios. Las lesiones fueron calificadas como leves, y no se han reportado mayores complicaciones médicas.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa
- Diez días para abandonar el Muelle Deportivo: la Autoridad Portuaria inicia el desahucio de las personas que viven en sus barcos
- Una canaria tras superar las oposiciones al Registro de la Propiedad: 'Cuando vi que tenía la plaza, sentí que respiraba otra vez